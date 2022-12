La Chine recrute un nouveau ministre des Affaires étrangères

Un allié de confiance du président chinois Xi Jinping sera désormais le plus haut diplomate de Pékin

L’ancien ambassadeur de Chine aux États-Unis, Qin Gang, a été promu au poste de ministre des Affaires étrangères, en remplacement de longue date du ministre des Affaires étrangères Wang Yi, qui a occupé un poste au bureau politique du Parti communiste au pouvoir.

Le ministère des Affaires étrangères a annoncé la décision vendredi, notant que Qin, 56 ans, remplacera immédiatement Wang. Bien que le précédent ministre des Affaires étrangères ait été élu au bureau politique en octobre, il a fallu un certain temps pour confirmer son successeur.

Dans sa première déclaration en tant que ministre des Affaires étrangères, Qin a déclaré que l’approche diplomatique de Pékin sera basée sur “Sagesse chinoise, initiatives chinoises et force chinoise.”

Envoyé de la Chine aux États-Unis depuis l’année dernière, Qin a progressivement gravi les échelons du ministère des Affaires étrangères, occupant également le poste de vice-FM entre 2018 et 2021. Il a commencé sa carrière au sein du gouvernement au Bureau des services de Pékin pour les missions diplomatiques après a obtenu un diplôme en politique internationale de l’Université des relations internationales en 1988, puis est devenu attaché diplomatique chargé des affaires d’Europe occidentale.

Lire la suite La Chine dévoile ses plans de coopération militaire avec les États arabes

Depuis qu’il a pris le poste d’ambassadeur, Qin a publié un certain nombre d’articles d’opinion dans les médias américains reflétant la position de la Chine sur une série de questions, mettant souvent l’accent sur une collaboration amicale. Dans une colonne plus tôt cette semaine cherchant à élucider “Comment la Chine voit le monde” il a fait valoir que “Les relations sino-américaines ne doivent pas être un jeu à somme nulle” en appelant à “explorer une façon de s’entendre basée sur le respect mutuel, la coexistence pacifique et la coopération gagnant-gagnant.”

Wang a également eu une carrière bien remplie, occupant le poste de FM au cours de la dernière décennie après avoir occupé une litanie de postes diplomatiques depuis les années 1980, notamment sur des questions liées au Japon, à Taïwan, à Israël et à la Palestine, et plus largement aux affaires asiatiques. Dans le cadre de l’un de ses derniers gestes en tant que ministre des Affaires étrangères, Wang a tenu un appel avec son homologue américain, le secrétaire d’État Antony Blinken, qu’il a averti d’arrêter la politique de Washington. “vieille routine d’intimidation unilatérale” et de cesser les tentatives de supprimer le développement de la Chine.

L’appel controversé a mis en évidence les tensions croissantes entre Pékin et Washington alors que Qin prend son nouveau poste, le président américain Joe Biden poursuivant bon nombre des politiques les plus agressives de son prédécesseur depuis son entrée en fonction l’année dernière. En plus des transits réguliers par le détroit de Taiwan contesté par des navires de guerre américains, Biden a présidé une guerre commerciale qui couve contre les entreprises chinoises, tandis que les législateurs américains poursuivent la diplomatie directe avec Taiwan, que Pékin considère comme faisant partie de son territoire souverain.

LIRE LA SUITE: La nouvelle unité anti-Chine du Département d’État américain est une perte de temps et de ressources