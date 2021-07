La Chine récolte des graines qui ont voyagé sur la Lune et retour

L’espace extra-atmosphérique est un royaume de possibilités infinies et en puisant dans l’une de ces possibilités, la Chine a récolté le premier lot de « riz spatial ». Appelé « Rice From Heaven » sur les réseaux sociaux, ce riz a été cultivé à partir de graines exposées au rayonnement cosmique et à un environnement en apesanteur pendant 23 jours.

En novembre 2020, la Chine a envoyé 40 grammes de riz sur la sonde lunaire Chang’e-5 sur la lune. Une fois l’aller-retour terminé, les graines ont été transportées dans le laboratoire du Space Breeding Research Center de l’Université agricole de Chine méridionale, dans la province du Guangdong. Selon les chercheurs, les « graines spatiales » qui mesurent désormais 1 cm de long produiront de nouvelles variétés de riz à haut rendement.

Une telle expérimentation n’est pas nouvelle. La Chine envoie des graines d’une variété de cultures telles que le coton et les tomates pour des voyages lunaires depuis 1987. La Chine a la plus grande population au monde. Par conséquent, cette recherche vise à préserver la sécurité alimentaire et à augmenter la récolte céréalière du pays. Selon un rapport de Bloomberg, plus de 200 variétés de cultures ont été envoyées dans l’espace. Environ 2,4 millions d’hectares de terres ont été alloués à la culture de ces «cultures spatiales», indique le rapport.

Sous l’influence des rayons cosmiques et de la microgravité, les chercheurs s’attendent à ce que ces cultures aient une structure génétique modifiée. Cela conduira également à une plus grande portée dans le domaine de l’interaction entre les éléments terrestres et l’espace extra-atmosphérique. De plus, cela aidera également les chercheurs à déchiffrer un moyen efficace de développer un écosystème d’auto-recyclage dans l’espace. Selon un rapport du Global Times, Wang Ya’nan, rédacteur en chef du magazine Aerospace Knowledge basé à Pékin, a déclaré : « Avec des séjours de longue durée à la station spatiale et de telles recherches, cela facilitera de multiples explorations dans l’espace lointain, -mission en équipage vers Mars.

Le directeur adjoint du Space Breeding Research Center, Guo Tao, a déclaré au Global Times : « Cette race particulière récoltée à partir des graines de l’espace n’a pas encore été lancée sur les marchés grand public. Il faudra encore trois à quatre ans avant que cela ne se produise. Les recherches ultérieures se poursuivront donc sans interruption.

Les graines ont été séparées en trois parcelles différentes et subiront de multiples tests avant d’être déclarées comestibles.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici