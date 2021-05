La Chine rebelle après l’avertissement de l’UE sur un accord commercial Ministère des Affaires étrangères de Pékin Parlement européen Canada Grande-Bretagne

La Chine a rejeté vendredi les demandes du Parlement européen de lever les sanctions contre les législateurs de l’Union européenne afin de sauver un accord commercial entre les deux parties.

Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Zhao Lijian, a déclaré que les sanctions étaient justifiées et a exigé que la partie européenne «cesse immédiatement de s’ingérer dans les affaires intérieures de la Chine (et) abandonne son approche de confrontation».

«Les sanctions déraisonnables imposées par l’UE ont conduit à des difficultés dans les relations Chine-UE. C’est ce que la Chine ne veut pas voir, et la responsabilité n’incombe pas à la partie chinoise », a déclaré Zhao lors d’un briefing quotidien.

Le Parlement européen a averti jeudi la Chine qu’elle ne ratifierait pas un accord d’investissement des entreprises tant attendu tant que les sanctions contre les législateurs de l’Union européenne resteraient en place.

La Chine a pris ses sanctions après que l’UE, la Grande-Bretagne, le Canada et les États-Unis aient lancé des sanctions coordonnées contre des responsables chinois pour violations des droits de l’homme dans l’extrême ouest du Xinjiang.

conseillé EXPLICATEUR: Quel a été le résultat de la dernière guerre de Gaza? Les autorités chinoises nomment 105 applications pour des pratiques de données inappropriées La Thaïlande signale les premiers cas de variante indienne du coronavirus

Parmi les personnes visées figuraient cinq membres du Parlement européen – Reinhard Butikofer, Michael Gahler, Raphael Glucksmann, Ilhan Kyuchyuk et Miriam Lexmann.

L’accord d’investissement a été approuvé en principe en décembre et doit être approuvé par les législateurs pour entrer en vigueur. Outre la levée des sanctions, les législateurs ont déclaré qu’ils prendraient en compte la situation des droits de l’homme en Chine pour décider d’approuver ou non l’accord.

L’UE espère que l’accord, connu sous le nom de CAI, créera de nouvelles opportunités d’investissement pour les entreprises européennes en Chine en leur garantissant de pouvoir concurrencer sur un pied d’égalité et en aidant à corriger un déséquilibre commercial.

La Chine est désormais le deuxième partenaire commercial de l’UE derrière les États-Unis, et le bloc est le plus grand partenaire commercial de la Chine, selon les chiffres de l’UE. La Chine et l’Europe échangent en moyenne plus d’un milliard d’euros (1,2 milliard de dollars) par jour.

Zhao a réitéré la position de la Chine selon laquelle l’accord est un « accord équilibré et gagnant-gagnant qui profite aux deux parties, plutôt qu’un cadeau ou une faveur accordé d’un côté à l’autre ».

«La Chine a toujours été sincère dans la promotion de la coopération entre les deux parties, et nous espérons que la partie européenne évoluera dans la même direction que nous, avec moins de débordements émotionnels et une réflexion plus rationnelle, et prendra la bonne décision dans son propre intérêt». Dit Zhao.