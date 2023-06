La Chine réagit aux accusations d’espionnage de la Russie contre les États-Unis

Le Service fédéral de sécurité (FSB) de Moscou a déclaré plus tôt qu’il avait découvert une importante opération de surveillance américaine exploitant des appareils Apple.

Le ministère chinois des Affaires étrangères s’est dit préoccupé par la révélation de Moscou selon laquelle les agences de renseignement américaines ont piraté des iPhones pour espionner des diplomates étrangers travaillant en Russie, y compris ceux de Pékin.

Le ministère a affirmé que les États-Unis s’appuyaient depuis longtemps sur leurs avantages technologiques pour mener sans discernement des opérations de surveillance internationale. « Cela appelle une vigilance accrue de tous les pays partout dans le monde », a-t-il souligné, lorsqu’il a été invité à commenter la question par l’agence de presse russe RIA Novosti.

Jeudi, le Service fédéral de sécurité (FSB) russe a déclaré que plusieurs milliers d’iPhones qui avaient été utilisés en Russie avaient été infectés par des logiciels malveillants permettant aux agences de renseignement américaines d’espionner les utilisateurs de ces appareils.

Parmi les personnes touchées figuraient « des numéros de téléphone et des abonnés étrangers qui utilisent des cartes SIM enregistrées auprès de missions diplomatiques et d’ambassades en Russie, y compris des pays du bloc de l’OTAN et de l’espace post-soviétique, ainsi qu’Israël, la Syrie et la Chine », dit l’agence.

Le programme malveillant exploitait des vulnérabilités délibérément créées dans le système par Apple, a souligné le FSB. Il a accusé le géant américain de la technologie de « fournir aux services de renseignement américains un large éventail d’opportunités pour enquêter sur toute personne d’intérêt pour la Maison Blanche, y compris leurs partenaires dans les activités anti-russes, ainsi que leurs propres citoyens. »