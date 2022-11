La Chine réagit après que le FBI ait qualifié TikTok de “menace pour la sécurité nationale”

Le chef des espions américains a affirmé que Pékin pourrait utiliser le site de médias sociaux pour des “opérations d’influence” contre des millions d’Américains sans méfiance

Le gouvernement chinois a dénoncé Washington pour “désinformation” après que le chef du FBI a déclaré que TikTok – une plate-forme de médias sociaux appartenant à des Chinois – constituait une grave menace pour la sécurité nationale des États-Unis.

Interrogée sur les remarques du directeur du FBI Christopher Wray plus tôt cette semaine, la porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères Mao Ning a rejeté l’accusation, déclarant aux journalistes que Washington cherchait simplement à discréditer une grande entreprise chinoise en concurrence avec les géants occidentaux des médias sociaux.

« Diffuser la désinformation puis l’utiliser pour entraver les entreprises chinoises est devenu un outil incontournable utilisé par le gouvernement américain. La Chine est fermement contre cela », Mao a déclaré, exhortant les responsables américains à « agir de manière plus responsable et prendre des mesures plus crédibles pour respecter et observer les règles internationales qui mettent l’accent sur l’équité, la transparence et la non-discrimination ».

Au cours d’une audience du comité de la sécurité intérieure de la Chambre “menaces mondiales contre la patrie” mardi, la représentante républicaine Diana Harshbarger a affirmé que TikTok était “conçu pour accrocher les enfants américains” sur les réseaux sociaux, et a cité des rapports récents selon lesquels la plateforme prévoit de surveiller des utilisateurs particuliers “Aux fins d’enquêter sur des citoyens américains individuels.” Elle a ensuite demandé à Wray si le FBI considérait TikTok comme un “menace importante pour la sécurité nationale” compte tenu de ces rapports, ou si le bureau avait enquêté sur les allégations de l’entreprise « des liens avec le [Chinese Communist Party].”

Lire la suite Les détails de la cyberattaque américaine présumée contre la Chine émergent

“Je dirais que nous avons des problèmes de sécurité nationale, du moins du côté du FBI, à propos de TikTok”, dit Wray. “Ils incluent la possibilité que le gouvernement chinois puisse l’utiliser pour contrôler la collecte de données sur des millions d’utilisateurs, ou contrôler l’algorithme de recommandation – qui pourrait être utilisé pour des opérations d’influence s’il le souhaite – ou pour contrôler les logiciels sur des millions d’appareils”.

Il a ajouté qu’il commenterait toute enquête en cours dans un “Cadre fermé, classé”, dire seulement qu’il y a “des dizaines d’enquêtes ouvertes sur la menace chinoise” sans détailler.

TikTok, pour sa part, a nié avoir jamais prévu de suivre les Américains, déclarant à Forbes, qui a d’abord publié les allégations, qu’il “ne collecte pas d’informations de localisation GPS précises auprès des utilisateurs américains, ce qui signifie que TikTok ne peut pas surveiller les utilisateurs américains de la manière suggérée par l’article.” La société a déclaré que le rapport Forbes manquait “l’intégrité journalistique” et a accusé le média d’avoir délibérément omis des informations qui auraient réfuté son affirmation principale.

LIRE LA SUITE: Le FBI admet avoir flirté avec des logiciels espions interdits – NYT