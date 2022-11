La Chine réagit à la visite prévue du ministre britannique à Taïwan

Pékin exhorte Londres à respecter sa souveraineté et à se conformer à la politique d’une seule Chine

La Grande-Bretagne devrait cesser d’encourager les forces indépendantistes à Taïwan, a averti le ministère chinois des Affaires étrangères, après que le Royaume-Uni a annoncé que son ministre de la politique commerciale se rendrait sur l’île cette semaine.

“Il n’y a qu’une seule Chine dans le monde, et Taïwan est une partie inaliénable du territoire chinois”, Le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Zhao Lijian, a insisté lundi.

“Nous exhortons la partie britannique à respecter la souveraineté de la Chine, à respecter le principe d’une seule Chine (…) et à cesser d’envoyer de mauvais signaux aux forces séparatistes pour l’indépendance de Taiwan”, a-t-il ajouté. il a dit.

Zhao avait également un message pour les autorités de Taipei, disant que leurs tentatives de “la collusion avec des forces extérieures en quête d’indépendance est vouée à l’échec.”

Plus tôt lundi, Londres a annoncé que le ministre de la Politique commerciale, Greg Hands, se rendrait à Taïwan pour une visite de deux jours, pour rencontrer le dirigeant de l’île, Tsai Ing-wen, et co-organiser les 25e négociations commerciales entre le Royaume-Uni et Taïwan.

Lire la suite La Chine fustige la dernière visite européenne à Taïwan

« Visiter Taïwan en personne est un signal clair de l’engagement du Royaume-Uni à renforcer les relations commerciales entre le Royaume-Uni et Taïwan. Comme le Royaume-Uni, Taïwan est un champion du commerce libre et équitable soutenu par un système commercial mondial fondé sur des règles », a déclaré le ministère britannique du Commerce international dans un communiqué.

La Grande-Bretagne n’a pas de relations diplomatiques officielles avec Taiwan, mais entretient une coopération économique avec l’île et a de facto une ambassade à Taipei. Selon le bureau de Hands, le partenariat commercial de 8 milliards de livres sterling (9,1 milliards de dollars) entre les parties a augmenté de 14 % au cours des deux dernières années.

Pékin s’oppose fermement aux contacts directs entre les nations étrangères et Taïwan, qui est autonome depuis 1949, mais n’a jamais officiellement déclaré son indépendance de la Chine.

Les tensions autour de Taïwan sont restées élevées depuis août, lorsque la présidente de la Chambre des représentants des États-Unis, Nancy Pelosi, s’est rendue à Taipei malgré les avertissements des autorités chinoises. Pékin a réagi en lançant des exercices militaires à grande échelle dans le détroit de Taiwan et en imposant des restrictions commerciales sur l’île.

LIRE LA SUITE: Le Royaume-Uni révèle les conditions d’un “partenariat sain” avec la Chine

Le dirigeant chinois Xi Jinping a déclaré le mois dernier que Pékin allait “continuer à lutter pour une réunification pacifique avec Taiwan”, mais a ajouté qu’il “ne promettra jamais de renoncer à l’usage de la force, et nous nous réservons la possibilité de prendre toutes les mesures nécessaires.”