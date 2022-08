La Chine réagit à la mort de Gorbatchev et dénonce la chute de l’Union soviétique

Mercredi, les médias d’État n’ont rapporté la mort de Gorbatchev que dans de courts articles et de brèves biographies notant uniquement sa date de naissance et ses titres et faisant allusion à son héritage en tant que “premier et dernier président de l’Union soviétique”. Le ministère des Affaires étrangères a exprimé ses condoléances à sa famille et a noté qu’il avait apporté “des contributions actives à la normalisation” des relations, lors de son point de presse régulier mercredi.