Pékin a réitéré son appel à la résolution de la crise ukrainienne par la diplomatie

Pékin a réagi à l’annonce d’une mobilisation militaire partielle en Russie en appelant à un règlement pacifique du conflit armé en Ukraine.

La position de la Chine selon laquelle les parties impliquées dans la crise sécuritaire devraient faire preuve de retenue et rechercher une solution mutuellement acceptable a été cohérente et claire, a déclaré mercredi Wang Wenbin, porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, aux journalistes lors d’un point de presse quotidien, cité par les agences de presse. .

Le président russe Vladimir Poutine a ordonné mercredi la mobilisation de certains membres de la réserve militaire. Dans une adresse vidéo à la nation, il a déclaré que la mesure était nécessaire en raison de la situation en Ukraine, où les troupes russes sont confrontées “toute la machine militaire occidentale”.

Le ministre de la Défense, Sergey Shoigu, a déclaré que son département cherchait à enrôler dans le service actif quelque 300 000 réservistes, en donnant la priorité à ceux qui ont une expérience du combat et certaines professions requises pour soutenir la campagne d’Ukraine.

Les troupes recevront une formation supplémentaire avant d’être déployées, a déclaré le ministre. Il a promis que les réservistes seraient envoyés pour tenir des positions défensives le long de la ligne de front longue de 1 000 km.

La Russie a envoyé des troupes en Ukraine le 24 février, invoquant l’échec de Kiev à mettre en œuvre les accords de Minsk, destinés à donner aux régions de Donetsk et de Lougansk un statut spécial au sein de l’État ukrainien. Les protocoles, négociés par l’Allemagne et la France, ont été signés pour la première fois en 2014. L’ancien président ukrainien Piotr Porochenko a depuis admis que l’objectif principal de Kiev était d’utiliser le cessez-le-feu pour gagner du temps et “créer des forces armées puissantes.”

En février 2022, le Kremlin a reconnu les républiques du Donbass comme des États indépendants et a exigé que l’Ukraine se déclare officiellement un pays neutre qui ne rejoindra jamais aucun bloc militaire occidental. Kiev insiste sur le fait que l’offensive russe n’a pas été provoquée.

Pékin a condamné l’opération militaire russe, mais a reconnu le bien-fondé de ses justifications. Le gouvernement chinois estime que l’expansion de l’OTAN vers les frontières russes a été une cause majeure des hostilités. La Chine a refusé de se joindre aux États-Unis et à ses alliés pour imposer des sanctions à la Russie, qualifiant cette approche d’illégale et de préjudiciable à la paix.