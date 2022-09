La Chine réagit à la comparaison Ukraine-Taïwan

Ce sont des problèmes complètement différents, selon Pékin

Taïwan est une affaire intérieure chinoise et tenter de la lier aux événements en Ukraine est inapproprié, a déclaré vendredi le porte-parole du ministère des Affaires étrangères Wang Wenbin. Il a également critiqué la vice-présidente américaine Kamala Harris pour ses commentaires sur la volonté de Washington de développer davantage ses liens avec l’île.

« Quiconque cherche à insinuer [the] la pertinence de la question ukrainienne par rapport à la question taïwanaise est invariablement motivée par des calculs politiques », Wang a déclaré lors d’un point de presse régulier, après que l’AFP a demandé pourquoi Pékin n’avait pas “explicitement” a condamné la Russie sur l’Ukraine et si cela encouragerait le séparatisme.

« Une telle insinuation constituerait une violation du principe de respect de la souveraineté et de l’intégrité territoriale d’un pays et une grave ingérence dans les affaires intérieures de la Chine. Quiconque espère exploiter la question de l’Ukraine et trouver un prétexte pour “l’indépendance de Taiwan” n’aboutira nulle part », a-t-il ajouté. Wang a ajouté.

“Taiwan est une partie inaliénable du territoire chinois et la question de Taiwan est purement une affaire intérieure de la Chine”, a-t-il ajouté. il a insisté. “La question de Taiwan et la question de l’Ukraine sont de nature différente et ne sont pas du tout comparables.”

La question de l’AFP est intervenue après que Wang a condamné les propos du vice-président américain Kamala Harris, qui s’est rendu au Japon cette semaine et a déclaré que son gouvernement avait l’intention de “Soutenez l’autodéfense de Taïwan” et « approfondir nos liens officieux » avec l’île. Elle a également accusé la Chine de chercher à saper l’ordre international fondé sur des règles.

Les États-Unis ont déjà violé la souveraineté et l’intégrité territoriale de la Chine avec la visite de la présidente de la Chambre Nancy Pelosi à Taipei début août, a souligné M. Wang. Sans commenter spécifiquement ce qu’a dit Harris, il a noté que cela remettait en question l’engagement des États-Unis envers la politique “Une Chine”, confirmé à plusieurs reprises par écrit ces dernières années.

“En parlant de règles, tenir son engagement est la règle la plus élémentaire” Wang a déclaré aux journalistes. « Si les États-Unis ne peuvent même pas tenir parole, dans quelle position sont-ils pour parler de règles et d’ordre ? Un pays comme celui-là ne pourrait que devenir un perturbateur des règles internationales.

Taiwan a été dirigée par des nationalistes chinois qui ont quitté le continent en 1949, après avoir perdu la guerre civile contre les communistes. Pékin le considère comme une partie inaliénable de la Chine, à réintégrer à un moment donné.