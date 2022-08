La Chine réaffirme la menace de la force militaire pour annexer Taïwan

BEIJING (AP) – La Chine a réaffirmé mercredi sa menace d’utiliser la force militaire pour placer Taïwan autonome sous son contrôle, au milieu d’exercices militaires chinois menaçants qui ont porté les tensions entre les parties à leur plus haut niveau depuis des années.

La déclaration publiée par le Bureau des affaires taïwanaises du Cabinet et son service de presse fait suite à près d’une semaine de tirs de missiles et d’incursions dans les eaux et l’espace aérien taïwanais par des navires de guerre et des avions de l’armée de l’air chinois.

Les actions ont perturbé les vols et la navigation dans une région cruciale pour les chaînes d’approvisionnement mondiales, suscitant une ferme condamnation de la part des États-Unis, du Japon et d’autres.

Le communiqué chinois indique que Pékin cherche “l’unification pacifique” avec Taïwan mais “ne s’engage pas à renoncer à l’utilisation de la force militaire et conserve toutes les options nécessaires”.

Dans une réponse supplémentaire, la Chine a déclaré qu’elle coupait le dialogue sur des questions allant de la sécurité maritime au changement climatique avec les États-Unis, le principal soutien militaire et politique de Taïwan.

La Chine affirme que les mesures menaçantes ont été motivées par une visite à Taïwan la semaine dernière de la présidente de la Chambre des États-Unis, Nancy Pelosi, mais Taïwan affirme que de telles visites sont routinières et que la Chine n’a utilisé cela que comme prétexte pour renforcer ses menaces.

Le ministre taïwanais des Affaires étrangères a averti mardi que les exercices militaires chinois reflétaient l’ambition de contrôler de larges pans du Pacifique occidental, tandis que Taipei menait ses propres exercices pour souligner sa volonté de se défendre.

La stratégie de Pékin comprendrait le contrôle des mers de Chine orientale et méridionale via le détroit de Taïwan et l’imposition d’un blocus pour empêcher les États-Unis et leurs alliés d’aider Taïwan en cas d’attaque, a déclaré Joseph Wu lors d’une conférence de presse à Taipei.

Pékin a prolongé les exercices en cours sans annoncer quand ils prendront fin.

Taïwan s’est séparé du continent au milieu de la guerre civile en 1949 et les 23 millions d’habitants de l’île s’opposent massivement à l’unification politique avec la Chine, tout en préférant maintenir des liens économiques étroits et le statu quo de l’indépendance de facto.

Grâce à ses manœuvres, la Chine s’est rapprochée des frontières de Taiwan et pourrait chercher à établir une nouvelle normalité dans laquelle elle pourrait éventuellement contrôler l’accès aux ports et à l’espace aérien de l’île.

Les États-Unis, principal bailleur de fonds de Taipei, se sont également montrés prêts à faire face aux menaces chinoises. Washington n’a pas de relations diplomatiques officielles avec Taïwan par déférence pour Pékin, mais est légalement tenu de veiller à ce que l’île puisse se défendre et de traiter toutes les menaces contre elle comme des sujets de grave préoccupation.

Cela laisse ouverte la question de savoir si Washington enverrait des forces si la Chine attaquait Taiwan. Le président américain Joe Biden a déclaré à plusieurs reprises que les États-Unis étaient tenus de le faire – mais les membres du personnel sont rapidement revenus sur ces commentaires.

Au-delà des risques géopolitiques, une crise prolongée dans le détroit de Taiwan – une voie de communication importante pour le commerce mondial – pourrait avoir des implications majeures pour les chaînes d’approvisionnement internationales à un moment où le monde est déjà confronté à des perturbations et à l’incertitude à la suite de la pandémie de coronavirus et de la guerre en Ukraine.

En particulier, Taïwan est un fournisseur crucial de puces informatiques pour l’économie mondiale, y compris les secteurs de haute technologie de la Chine.

En réponse aux exercices, Taïwan a mis ses forces en état d’alerte, mais s’est jusqu’à présent abstenu de prendre des contre-mesures actives.

Mardi, son armée a organisé des exercices d’artillerie à tir réel dans le comté de Pingtung, sur sa côte sud-est.

The Associated Press