La Chine rationne l’électricité alors que la vague de chaleur provoque des suspensions d’usines

Espace réservé pendant le chargement des actions d’article

BEIJING – La pire vague de chaleur de la Chine en six décennies aggrave la douleur économique des fermetures pandémiques, les autorités ordonnant cette semaine aux usines de suspendre la production dans plusieurs grandes régions manufacturières pour préserver l’électricité. La province du Sichuan, qui abrite plus de 80 millions d’habitants, a annoncé lundi que les usines de 19 villes et préfectures interrompraient leurs activités jusqu’à samedi afin de préserver l’électricité pour “l’usage du peuple”. D’autres régions du sud de la Chine ont également ordonné que l’électricité soit prioritaire pour faire fonctionner les climatiseurs.

Les suspensions d’usines s’ajoutent aux difficultés économiques plus larges de la Chine et reflètent la façon dont le changement climatique intensifie les défis. Les responsables ont averti que la Chine risquait de manquer son objectif de croissance économique de 5,5% pour l’année, car les blocages de coronavirus continuent de perturber le commerce et la vie normale.

https://www.washingtonpost.com/world/2022/07/14/china-gdp-economy-covid-lockdown/

Mardi, Jin Xiandong, porte-parole de la Commission nationale du développement et de la réforme, a déclaré que la Chine devait compter davantage sur le charbon pour l’électricité, car la vague de chaleur et la sécheresse étaient réduire considérablement la production hydroélectrique.

La Chine se prépare à des vagues de chaleur féroces comme celle de cet été qui deviendront de plus en plus courantes avec le changement climatique. Onze provinces ont actuellement des avertissements en place pour les températures supérieures à 104 degrés Fahrenheit. Chongqing, une ville auto-administrée entourée par la province du Sichuan, a atteint un record de 112,1 degrés Fahrenheit au cours du week-end, avec des maximums de plus de 104 degrés qui devraient se poursuivre pendant six à huit jours consécutifs.

La Chine, le plus grand émetteur mondial de dioxyde de carbone, a cherché à se présenter comme un leader mondial de l’action climatique, vantant son virage vers les véhicules électriques et d’autres mesures. Mais le pays a continué à construire de nouvelles centrales électriques au charbon. Ce mois-ci, Pékin a suspendu les pourparlers bilatéraux sur le climat avec les États-Unis en représailles au voyage de la présidente de la Chambre Nancy Pelosi à Taïwan.

Des températures dangereusement élevées ont laissé les nations du monde entier en difficulté cet été, avec la chaleur sèche provoquant des incendies en Grande-Bretagne, une coupure du réseau électrique en Irak et plus de 1 000 morts au Portugal. Le mois dernier, le président Biden a qualifié le changement climatique d'”urgence”.

La province intérieure du Sichuan en Chine est devenue une plaque tournante internationale de la fabrication ces dernières années en raison de ses coûts de production inférieurs à ceux des zones côtières. La région produit et exporte des articles, notamment des produits électroniques, des meubles et de la nourriture. Les médias d’État ont rapporté que le Sichuan a marqué son mois de consommation d’électricité le plus élevé jamais enregistré en juillet.

Alors que l’arrêt de la production a pris effet brutalement lundi, les usines se sont démenées pour comprendre les effets financiers.

Tongwei Solar, le plus grand producteur mondial de cellules solaires en silicium cristallin, a connu des interruptions dans ses trois bases de production du Sichuan, a déclaré par téléphone un responsable des relations publiques de la société au Washington Post, refusant de donner son nom.

«Nous coopérons maintenant avec les ministères concernés pour ajuster la consommation d’énergie de manière ordonnée et évaluent toujours des impacts spécifiques », a-t-il déclaré.

Quelle inflation ? Les fournisseurs de grains de poivre chinois ressentent la chaleur.

Foxconn, un assembleur majeur pour Apple, a déclaré au China Securities Journal que “l’effet ne serait pas important pour les opérations de l’entreprise”. Foxconn fabrique certains produits Apple tels que les iPad et les Mac dans le Sichuan.

Un important fabricant d’engrais du Sichuan, Lutianhua, a publié lundi un avis à la Bourse de Shenzhen, indiquant qu’il s’attendait à une baisse de 4,4 millions de dollars du bénéfice net en raison de l’arrêt de la production.

Les températures élevées pourraient se poursuivre sans relâche jusqu’à la fin du mois, selon le Centre météorologique national chinois.

La Chine a publié lundi ses dernières données économiques, pour juillet, qui montraient une hausse des taux de chômage et un ralentissement de la reprise économique alors que de nouvelles épidémies de coronavirus et la vague de chaleur faisaient des ravages. Le chômage des jeunes a atteint un record de 19,9 %.

Fu Linghui, porte-parole du Bureau national des statistiques de Chine, a déclaré lundi lors d’une conférence de presse que les températures élevées dans le sud avaient causé “des effets néfastes sur les opérations économiques”. Il a également déclaré que l’effet de la pandémie sur les entreprises signifiait qu’elles n’étaient pas en mesure d’offrir autant d’emplois aux jeunes qu’auparavant.

“L’élan de la reprise économique s’est légèrement ralenti, et les bases de la consolidation de la reprise économique doivent encore être renforcées”, a déclaré Fu.

En Chine, le chic des fonctionnaires est le nouveau look des temps difficiles

Soulignant les inquiétudes de Pékin concernant l’économie, la banque centrale chinoise a abaissé de manière inattendue un taux directeur cette semaine.

Les dirigeants du pays avaient espéré une meilleure performance économique cette année, avant un congrès crucial du Parti communiste chinois à l’automne, où le dirigeant Xi Jinping devrait briser le précédent en restant pour un troisième mandat. Mais Xi a clairement indiqué ces derniers mois qu’il ne lèverait pas la politique “zéro covid” de la Chine malgré les coûts.

Le tourisme étranger étant encore largement suspendu, Pékin avait encouragé les familles à prendre des vacances nationales pendant l’été pour soutenir la consommation. Mais la hausse des voyages a entraîné de nouvelles épidémies de coronavirus à travers le pays, entraînant des fermetures dans certaines destinations de vacances comme la station balnéaire de Sanya, la capitale du Xinjiang, Urumqi, et certaines parties du Tibet.