La Chine qualifie l’incident du ballon de revers pour ses relations avec les États-Unis – News 24

L’attaque contre l’avion a perturbé la stabilisation des relations bilatérales, a déclaré le ministère chinois des Affaires étrangères

La décision de Washington d’abattre un ballon chinois à haute altitude qui était entré dans l’espace aérien américain la semaine dernière est préjudiciable aux relations diplomatiques entre les deux pays, a déclaré lundi le ministère des Affaires étrangères de Pékin.

En décidant de détruire le navire, que la Chine a qualifié de «dirigeable civil sans pilote», les Etats Unis “a manifestement réagi de manière excessive et a gravement violé l’esprit du droit international et de la pratique internationale”, dit le ministère.

“Ce que les États-Unis ont fait a sérieusement affecté et endommagé les efforts et les progrès des deux parties dans la stabilisation des relations sino-américaines depuis la réunion de Bali”, a-t-il ajouté. a-t-il ajouté, faisant référence à la rencontre de novembre entre le président Joe Biden et le dirigeant chinois Xi Jinping lors du sommet du G20 en Indonésie.

Chine « s’oppose résolument et proteste vigoureusement » la réponse de Washington à l’incident du ballon, et “exhorte les États-Unis à ne pas prendre d’autres mesures qui nuisent aux intérêts de la Chine, et à ne pas aggraver ou étendre la tension”, a déclaré le ministère.















Il a ajouté que dimanche le vice-ministre chinois des Affaires étrangères Xie Feng a déposé une représentation solennelle à l’ambassade des États-Unis pour dénoncer l’attaque du ballon par Washington.

Le ministère a également réitéré que le navire chinois s’était égaré sur le territoire américain « en raison d’accidents et d’incidents causés par un cas de force majeure », mais que Washington a choisi de “faire la sourde oreille” à ces circonstances et a insisté pour “usage aveugle de la force contre le dirigeable civil qui était sur le point de quitter l’espace aérien américain.”

L’incident a commencé jeudi dernier lorsque le Pentagone a déclaré qu’il suivait un ballon espion chinois présumé au-dessus de l’État américain du Montana. Samedi, le navire a été abattu par un avion de chasse F-22 au large des côtes de la Caroline du Sud. Selon le secrétaire à la Défense Lloyd Austin, le ballon a été utilisé par la Chine “dans le but de surveiller des sites stratégiques sur le territoire continental des États-Unis.”

Dimanche, le Pentagone a déclaré que la marine américaine « mène des opérations de récupération » ramasser les débris du ballon tout en “aider à sécuriser la zone et à maintenir la sécurité publique.”

L’incident du ballon a déjà eu un impact sur les relations sino-américaines, le secrétaire d’État Antony Blinken ayant reporté un voyage en Chine après que le navire a été repéré au-dessus des États-Unis. Cependant, la Chine a déclaré que ni Pékin ni Washington n’avaient jamais annoncé que la visite était même prévue.