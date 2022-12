La Chine qualifie les États-Unis de “menace directe” pour le monde — RT World News

Washington exagère intentionnellement « La menace chinoise » comme excuse pour augmenter ses dépenses militaires dans le but de maintenir sa domination mondiale, a déclaré samedi le ministère chinois de la Défense dans un communiqué, après que le président Joe Biden a signé la loi américaine sur l’autorisation de la défense nationale de 2023.

“Les faits ont prouvé plus d’une fois que les États-Unis sont la menace directe pour l’ordre international et le coupable des turbulences régionales”, a déclaré le porte-parole du ministère, le colonel Tan Kefei.

La déclaration a poursuivi en affirmant que, dans la poursuite de leurs intérêts égoïstes, les États-Unis à plusieurs reprises “soit ont mené des guerres contre d’autres pays, soit ont créé des conflits, causant des pertes massives et le déplacement de civils innocents”.

Le programme de dépenses militaires américaines de 858 milliards de dollars pour l’exercice 2023, qui a autorisé 10 milliards de dollars d’aide à la sécurité et d’approvisionnement accéléré en armes pour Taïwan, est encore un autre d’une série de mesures provocatrices qui « compromettent gravement la paix et la stabilité dans le détroit de Taiwan et augmentent le risque de confrontation militaire sino-américaine ».















L’Armée populaire de libération chinoise s’est en outre engagée à « sauvegarder résolument la réunification nationale et l’intégrité territoriale du pays », avertissant que Washington n’a d’autre choix que de “respecter les intérêts fondamentaux et les préoccupations majeures de la Chine.”

L’île de Taïwan est autonome depuis 1949, mais n’a jamais officiellement déclaré son indépendance de Pékin, la Chine la considérant comme faisant partie de son territoire. Les tensions entre Pékin et Taipei sont vives depuis la visite de la présidente de la Chambre des représentants américaine, Nancy Pelosi, à Taïwan en août.

Washington doit abandonner son “vieille astuce d’intimidation unilatérale” qu’il remet à Pékin, a déclaré le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi au secrétaire d’État américain Antony Blinken lors d’un appel téléphonique plus tôt cette semaine. “Cela n’a pas fonctionné avec la Chine dans le passé, et cela ne fonctionnera pas non plus à l’avenir.”