Maritime (75 milliards de dollars)

Force maritime élargie pour fournir une plus grande capacité pour la guerre anti-sous-marine, le transport maritime, la sécurité aux frontières, la patrouille maritime, la guerre aérienne, le déni de zone et la guerre sous-marine.

Entre 168 et 183 milliards de dollars pour l’acquisition ou la mise à niveau de navires de la marine et de l’armée jusqu’aux années 2050. Entre 5 et 7 milliards de dollars en systèmes de surveillance sous-marins.

Entre 400 et 500 millions de dollars en missiles de frappe maritime à longue portée.

Air (65 milliards de dollars)

Un combat aérien et une mobilité élargis, de nouvelles armes à longue portée et des systèmes télépilotés et autonomes seront introduits.

Entre 10 et 17 milliards de dollars d’investissement dans les avions de combat. Entre 700 millions et 1 milliard de dollars pour l’expansion du réseau radar opérationnel.

Entre 3,4 et 5,2 milliards de dollars pour améliorer la capacité de frappe aérienne.

Entre 6,2 et 9,3 milliards de dollars en recherche et développement dans les frappes à grande vitesse à longue portée, y compris la recherche hypersonique pour éclairer les investissements futurs

Entre 7,4 et 11 milliards de dollars pour les avions de combat télépilotés et autonomes, y compris les véhicules de combat aérien.

Terrain (55 milliards de dollars)

Investir pour garantir aux forces terrestres plus de puissance de combat, mieux connectées, protégées et intégrées entre elles et avec nos partenaires. Entre 7,4 et 11,1 milliards de dollars sur les futurs véhicules autonomes.

Entre 7,7 et 11,5 milliards de dollars pour les tirs de roquettes à longue portée et les systèmes d’artillerie, y compris deux régiments d’obusiers automoteurs.

Entre 1,4 et 2,1 milliards de dollars pour les motomarines de l’Armée, y compris jusqu’à 12 patrouilleurs fluviaux et plusieurs navires amphibies d’une capacité maximale de 2 000 tonnes pour accroître la capacité de transport amphibie des FAD.

Entreprise de défense (50 milliards de dollars)

Investir dans les infrastructures clés, les TIC, l’innovation et les programmes scientifiques et technologiques essentiels à la création de capacités de défense.

Entre 6,8 et 10,2 milliards de dollars en installations et infrastructures de guerre sous-marine.

Entre 4,3 et 6,5 milliards de dollars pour améliorer l’efficacité opérationnelle et la capacité de la Force aérienne dans le Territoire du Nord.

Entre 900 millions et 1,3 milliard de dollars pour moderniser les principaux ports et infrastructures pour soutenir la plus grande flotte australienne de navires amphibies.

Entre 20,3 et 30 milliards de dollars pour accroître l’offre de munitions et entre 1 et 1,5 milliard de dollars pour explorer l’expansion de la capacité de l’industrie en matière de production d’armes guidées et de munitions explosives au pays.

Information et cyber (15 milliards de dollars)

Renforcer les cybercapacités offensives et défensives, améliorer la guerre électronique et les systèmes de commandement et de contrôle et améliorer les systèmes de renseignement, de surveillance et de reconnaissance.

Espace (7 milliards de dollars)

Investissement pour améliorer la résilience et l’autonomie des capacités spatiales de la Défense, notamment pour assurer l’accès aux capacités, permettre la connaissance de la situation et fournir des communications en temps réel ainsi que la position, la navigation et le timing.

Entre 4,6 et 6,9 milliards de dollars en mises à niveau et futurs systèmes de communication par satellite, y compris les satellites de communication et les stations de contrôle au sol sous contrôle souverain australien.

Entre 1,3 et 2 milliards de dollars pour renforcer nos capacités de connaissance de la situation spatiale.