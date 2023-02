La Chine qualifie la résolution de la Chambre des États-Unis de “manipulation politique”

BEIJING (AP) – La Chine a rejeté vendredi une résolution de la Chambre des représentants des États-Unis condamnant la Chine pour un ballon espion chinois présumé abattu au-dessus des eaux américaines comme “une manipulation purement politique et un battage publicitaire”.

“La Chine est fortement mécontente de cela et s’y oppose fermement”, a déclaré le porte-parole du ministère des Affaires étrangères Mao Ning aux journalistes lors d’un point de presse quotidien.

“La résolution du Congrès américain était purement une manipulation politique et un battage médiatique”, a déclaré Mao.

La résolution, qui a été adoptée à l’unanimité jeudi, a condamné la Chine pour une “violation éhontée” de la souveraineté américaine et ses efforts pour “tromper la communauté internationale par de fausses déclarations sur ses campagnes de collecte de renseignements”.

Les républicains ont critiqué Biden pour ne pas avoir agi plus tôt pour faire tomber le ballon, mais les législateurs des deux partis se sont réunis lors du vote, 419-0.

La Chine insiste sur le fait que l’objet était un ballon météorologique civil qui avait été soufflé hors de sa trajectoire, mais n’a pas dit à qui il appartenait ni fourni d’autres détails.

Pendant ce temps, le ministère chinois de la Défense a déclaré qu’il avait refusé un appel du secrétaire américain à la Défense Lloyd Austin après la chute du ballon parce que les États-Unis n’avaient “pas créé l’atmosphère appropriée” pour le dialogue et les échanges.

L’action américaine a “gravement violé les normes internationales et créé un précédent pernicieux”, a déclaré le porte-parole du ministère, Tan Kefei, cité dans un communiqué publié jeudi soir.

“Étant donné que cette approche irresponsable et gravement erronée des États-Unis n’a pas créé une atmosphère propice au dialogue et aux échanges entre les deux armées, la Chine n’a pas accepté la proposition américaine d’un appel téléphonique entre les deux ministres de la Défense”, a déclaré Tan.

La Chine, a ajouté Tan, “se réserve le droit d’utiliser les moyens nécessaires pour faire face à des situations similaires”. Le ministère des Affaires étrangères a également menacé de répondre à la chute du ballon mais n’a donné aucune indication de ce que cela pourrait être.

Après avoir initialement exprimé ses «regrets» pour l’incident, la rhétorique de la Chine s’est durcie ces derniers jours alors que le FBI rassemble des débris sur le site de l’attentat dans les eaux territoriales américaines au large des côtes de la Caroline du Sud et les envoie au laboratoire du FBI à Quantico, en Virginie, pour enquête.

Pékin a déclaré que les États-Unis avaient “réagi de manière excessive” en l’abattant. Le ministère des Affaires étrangères a qualifié l’action d'”irresponsable” et qualifie les États-Unis d’affirmations selon lesquelles ils espionnaient “une partie de la guerre de l’information de la partie américaine contre la Chine”.

Austin avait cherché samedi à discuter de la question du ballon avec son homologue chinois, Wei Fenghe, mais a été refusé, a indiqué le Pentagone.

À la suite de l’incident, le secrétaire d’État Antony Blinken a annulé cette semaine un voyage prévu à Pékin dont certains espéraient qu’il contribuerait à stabiliser les relations bilatérales, qui ont chuté à leur plus bas niveau depuis des décennies à cause du commerce, des droits de l’homme, des menaces de la Chine contre Taïwan et l’affirmation croissante de l’armée chinoise en mer de Chine méridionale.

Les États-Unis ont catégoriquement contredit la version chinoise des événements, affirmant que les images du ballon recueillies par des avions espions américains U-2 alors qu’il traversait le pays montraient qu’il était “capable de mener une collecte de renseignements électromagnétiques” avec plusieurs antennes et d’autres équipements conçus pour télécharger des informations sensibles et des panneaux solaires pour les alimenter.

Les États-Unis affirment que le ballon faisait partie d’un vaste programme de surveillance aérienne lié à l’armée qui ciblait plus de 40 pays sous la direction de l’Armée populaire de libération. Des ballons similaires ont navigué sur les cinq continents, selon l’administration.

Un responsable du département d’État a déclaré que les États-Unis étaient convaincus que le fabricant du ballon avait “une relation directe avec l’armée chinoise et qu’il était un fournisseur agréé” de l’armée. Le responsable a cité un portail officiel d’approvisionnement PLA comme preuve.

The Associated Press