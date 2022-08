La Chine publie un document sur la politique de réunification de Taiwan

L’ingérence étrangère signifie que Pékin doit conserver le recours à la force comme option alors qu’il cherche à se réunifier pacifiquement, a-t-il déclaré.

Pékin veut une réunification pacifique avec Taïwan, mais les puissances étrangères se mêlant des affaires intérieures chinoises et encourageant la sécession sur l’île autonome rendent nécessaire le recours à la force comme option, selon un livre blanc chinois.

« Nous travaillerons avec la plus grande sincérité et déploierons tous nos efforts pour parvenir à une réunification pacifique. Mais nous ne renoncerons pas à l’usage de la force et nous nous réservons la possibilité de prendre toutes les mesures nécessaires. a déclaré le document de politique, qui a été publié mercredi.

La contingence est nécessaire “pour se prémunir contre les ingérences extérieures et toutes les activités séparatistes”, selon le document, et ne vise pas “nos compatriotes chinois à Taiwan.” Pékin a déclaré qu’il n’aurait recours à la violence que s’il y était contraint au cas où d’autres parties franchiraient ses lignes rouges.

Le livre blanc expose la revendication de souveraineté de la Chine sur Taïwan, basée sur l’histoire, le droit international et les aspirations du peuple chinois. Il a déclaré que les relations inter-détroit se sont considérablement améliorées au fil des décennies. Pékin voit une réunification pacifique sous le “un pays, deux systèmes” arrangement – ​​qui permettrait à Taipei de préserver ses politiques intérieures – comme objectif ultime de sa politique taïwanaise.

L’escalade continue des tensions va à l’encontre de la voie objectivement bénéfique de la réconciliation, a déclaré le gouvernement chinois, en blâmant les forces anti-chinoises aux États-Unis. Ils travaillent “pour inciter des groupes à l’intérieur de Taïwan à semer le trouble et à utiliser Taïwan comme un pion contre la Chine”, Ça disait.

“Laissé sans contrôle, [this effort] continuera d’aggraver les tensions à travers le détroit, de perturber davantage les relations sino-américaines et de nuire gravement aux intérêts des États-Unis eux-mêmes », avertit le journal. Pékin “ne laissera aucune place aux activités séparatistes sous quelque forme que ce soit” à Taïwan, a-t-il ajouté.

L’administration taïwanaise dirigée par le Parti démocrate progressiste au pouvoir a « a adopté une position séparatiste et s’est associée à des forces extérieures dans des actions provocatrices successives visant à diviser le pays », affirmait le journal.

Il comparait la poussée séparatiste à la prise de Taïwan par le Japon impérial à la fin du XIXe siècle, qui devint un point de ralliement pour le nationalisme chinois. Toute tentative de prendre l’île à la Chine irait à l’encontre de la volonté des 1,4 milliard de Chinois, dont les 23 millions vivant à Taiwan même, indique le document.

Taïwan a été le dernier bastion des forces nationalistes chinoises pendant la guerre civile des années 1940, que leurs adversaires communistes ont remportée. Les États-Unis ont soutenu les nationalistes et maintenu des relations informelles avec Taipei même après avoir transféré la reconnaissance diplomatique à Pékin en 1979.

Le livre blanc a été publié une semaine après que la présidente de la Chambre des représentants des États-Unis, Nancy Pelosi, se soit rendue à Taïwan malgré les objections de Pékin. Le voyage a déclenché une crise diplomatique entre les deux nations et a incité la Chine à lancer des exercices militaires autour de l’île.