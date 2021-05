La Chine publie les premières photos du rover martien Zhurong alors qu’il atterrit avec succès sur la planète rouge (PHOTOS)

Mercredi, la CNSA a publié deux images prises par Zhurong, montrant un atterrissage réussi sur la planète rouge. Les images montrent le déploiement de la plate-forme d’atterrissage, de la rampe de départ du rover, de l’aile solaire, de l’antenne et d’autres mécanismes. Le rover effectue des préparatifs avant de quitter la plate-forme d’atterrissage et de commencer sa mission.

LES PREMIÈRES PHOTOS DU CHINOIS MARS ROVER ZHURONG SONT SORTIES! pic.twitter.com/6K8RQQqjPy – Pingouin cosmique (@Cosmic_Penguin) 19 mai 2021

Les photos montrent également que le terrain devant vous est dégagé.

Zhurong était en orbite autour de l’usine rouge à bord de Tianwen-1 depuis février et a atterri dans son atterrisseur pour la première fois le 14 mai. Le vaisseau spatial Tianwen-1 avait pris des photos et fourni des informations pour évaluer si les conditions d’atterrissage dans Utopia Planitia étaient sûres. . Zhurong a atterri dans le même bassin d’impact important où le Viking 2 de la NASA a atterri en 1976.

Zhurong mesure environ 1,8 mètre de haut et pèse 240 kilogrammes, bien plus petit que les rovers Curiosity and Perseverance de la NASA, dont ce dernier a atterri en février.

Le rover CNSA est bien équipé pour sa mission géologique, avec un arsenal de caméras, un radar pénétrant dans le sol, une station météo, un détecteur de champ magnétique ainsi qu’un instrument pour évaluer la composition chimique des roches et autres particules.

Le projet Tianwen-1 est la première mission interplanétaire solo de la Chine après qu’une collaboration avec la Russie en 2011 ne soit pas sortie de l’orbite terrestre.

