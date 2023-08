La Chine publie des données économiques – mais une série de chiffres manquants sur le chômage des jeunes suscitera des inquiétudes | Nouvelles du monde

Il n’y avait aucune suggestion préalable que l’ensemble de données économiques d’aujourd’hui serait différent dans sa composition que les mois précédents ; en effet, les chiffres des ventes au détail, de la production industrielle et de l’emploi ont tous été au rendez-vous.

Mais il manquait notamment un ensemble de données, et c’était celui que de nombreux observateurs recherchaient spécifiquement.

En fait, Chine a annoncé aujourd’hui que dans un avenir prévisible, il ne publiera pas les chiffres du chômage des jeunes (le pourcentage de personnes entre 16 et 24 ans sans emploi).

C’est un aveu notable car ce sont les chiffres exacts qui ont grimpé en flèche ces derniers mois, atteignant des records de 21,3 % en juin, doublant presque depuis le début de 2019.

Le Bureau chinois des statistiques nationales a déclaré que l’admission était due à des « complexités » dans les chiffres qui doivent être aplanis. Les changements économiques et sociaux, a-t-il dit, l’obligent à réévaluer sa méthodologie.

Mais cela a soulevé des sourcils et suscité des inquiétudes quant à la transparence des données dans la deuxième économie mondiale.

En effet, la réalité est que l’économie chinoise est actuellement confrontée à son plus grand défi depuis de nombreuses années.

Pas plus tard que la semaine dernière, il a été annoncé que les prix étaient en train de baisser ici, susciter des craintes de déflationles chiffres des exportations et des importations ont chuté de façon spectaculaire d’une année sur l’autre en juillet et la croissance de plusieurs mesures est lente et au mieux inférieure aux attentes.

En fait, les Chinois sont activement encouragés à ne pas parler de déflation.

Mais le chômage des jeunes pose sans doute un défi plus aigu pour cet État à parti unique.

L’économie chinoise sombre dans la déflation



En effet, cette génération de jeunes a grandi au milieu d’un boom économique, croyant qu’ils auront une vie meilleure que celle de leurs parents.

Le succès et la stabilité économiques sont au cœur du « contrat social » du parti communiste dirigeant avec son peuple, si les jeunes sentent qu’ils ne peuvent plus avancer dans la vie, c’est un énorme défi.

Mais les causes ne sont pas faciles à résoudre, un nombre croissant de diplômés universitaires, une population de plus en plus instruite qui ne veut pas accepter d’emplois ruraux ou manuels et une économie en difficulté après le COVID pandémie signifie qu’il y a simplement un décalage entre le nombre de bons emplois et le nombre de personnes qui en veulent.

La réalité aussi est que ces chiffres ne couvrent que ceux des zones urbaines et non rurales, de sorte que le problème peut être encore plus aigu qu’il n’y paraît.

Il y a un sentiment croissant de malaise et de désillusion chez de nombreux jeunes en Chine qui ont le sentiment d’avoir travaillé dur, et c’est un problème très grave pour le gouvernement ici qui ne sera pas résolu en masquant les chiffres.