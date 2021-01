Alors que la guerre commerciale du président Trump contre la Chine s’intensifiait, l’administration Trump a interdit la vente de technologie américaine à Huawei, au géant chinois des télécommunications et à d’autres entreprises. Il a également publié des règles qui punissent les entreprises pour leurs liens avec l’armée chinoise et pour leur implication dans la surveillance et la suppression par Pékin de minorités ethniques majoritairement musulmanes dans la région du Xinjiang, à l’extrême nord-ouest de la Chine.

Le ministère chinois du Commerce a déclaré que les règles , qui sont entrées en vigueur immédiatement, visaient à contrer les lois étrangères qui «interdisent ou restreignent injustement» les personnes ou les entreprises en Chine de faire des affaires normales. Il a déclaré que ses mesures étaient nécessaires pour sauvegarder la souveraineté et la sécurité nationales de la Chine et pour protéger les droits des citoyens et des entités chinoises.

En outre, une grande partie du libellé de l’ordonnance publiée samedi était vague, donnant au gouvernement chinois et aux entreprises une marge de manœuvre pour se conformer. Pourtant, la menace pourrait inciter les grandes entreprises américaines ayant des affaires en Chine à faire pression sur M. Biden pour qu’il assouplisse les restrictions imposées aux entreprises chinoises. M. Biden n’a pas dit s’il avait l’intention de faire avancer les mesures punitives de M. Trump, qui ont contribué à la relation la plus toxique entre la Chine et les États-Unis depuis des décennies.

«Cela place fondamentalement de nombreuses grandes entreprises entre un rocher et un endroit difficile, car elles doivent soit décider de se conformer aux sanctions américaines ou aux règles chinoises», a déclaré Henry Gao, professeur de droit à la Singapore Management University, spécialisé dans le commerce international. «Et de toute façon, ils vont perdre l’un de leurs plus gros marchés.»

«La Chine veut dissuader la nouvelle administration de se comporter comme Trump», a déclaré le professeur Gao.

Sous M. Trump, les entreprises chinoises ont trouvé leur accès au marché américain de plus en plus limité. L’administration a interdit aux entreprises du monde entier d’utiliser des logiciels ou des machines américains pour fabriquer des puces conçues par Huawei. Il a imposé des sanctions et mis sur la liste noire des entreprises chinoises pour les violations systématiques des droits de l’homme contre les Ouïghours et d’autres minorités ethniques musulmanes au Xinjiang.

Plus tôt dans la semaine, la Bourse de New York, sous la pression de l’administration Trump et des membres du Congrès, a retiré de la bourse les trois principales sociétés de télécommunications d’État chinoises pour se conformer à un décret visant à arrêter les investissements américains dans les Militaire chinois.

Les nouvelles règles interviennent quelques jours à peine après le secrétaire d’État Mike Pompeo menace de sanctions supplémentaires contre des personnes ou des entités impliquées dans la récente rafle à Hong Kong de dizaines de personnalités pro-démocratie. Il n’est pas clair dans quelle mesure les nouvelles règles pourraient s’appliquer aux restrictions liées à Hong Kong, la ville chinoise qui est régie par ses propres lois mais où Pékin a pris une main de plus en plus forte.

La Chine a répondu aux tarifs et sanctions américains par ses propres mesures, mais ses actions n’ont pas été une pour une. Les États-Unis achètent beaucoup plus à la Chine qu’ils ne vendent à la Chine, si bien que Pékin a moins d’options pour taxer les produits américains.

Elle s’appuie également fortement sur les produits américains, notamment les puces et les logiciels, et son économie dépend en partie d’usines qui fabriquent des marchandises pour le compte de grandes entreprises américaines comme Apple et General Motors.

Pékin a peu parlé de sa promesse en 2019 de créer une «liste d’entités non fiables» d’entreprises et de personnes étrangères qui pourraient conduire à de nouvelles restrictions commerciales.