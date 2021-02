BEIJING: Le régulateur du marché chinois a publié dimanche de nouvelles directives anti-monopole qui ciblent les plateformes Internet, renforçant les restrictions existantes auxquelles sont confrontés les géants technologiques du pays.

Les nouvelles règles officialisent un projet de loi antimonopole antérieur publié en novembre et clarifient une série de pratiques monopolistiques que les régulateurs prévoient de réprimer. [L1N2HW0D1]

Les directives devraient exercer une nouvelle pression sur les principaux services Internet du pays, y compris les sites de commerce électronique tels que les marchés Taobao et Tmall du groupe Alibaba ou JD.com. Ils couvriront également des services de paiement comme Alipay de Ant Group ou WeChat Pay de Tencent Holding.

Les règles, publiées par l’Administration d’État pour la régulation du marché (SAMR) sur son site Web, interdisent aux entreprises de se comporter de diverses manières, notamment en obligeant les commerçants à choisir entre les principaux acteurs Internet du pays, une pratique de longue date sur le marché.

SAMR a déclaré que les dernières directives «arrêteraient les comportements monopolistiques dans l’économie des plates-formes et protégeraient une concurrence loyale sur le marché».

L’avis a également déclaré qu’il empêcherait les entreprises de fixer les prix, de restreindre les technologies et d’utiliser des données et des algorithmes pour manipuler le marché.

Dans une question-réponse accompagnant l’avis, SAMR a déclaré que les rapports de comportement anti-monopole liés à Internet avaient augmenté et qu’il était confronté à des défis pour réglementer l’industrie.

«Le comportement est plus caché, l’utilisation de données, d’algorithmes, de règles de plate-forme, etc., rend plus difficile la découverte et la détermination de ce que sont les accords de monopole», a-t-il déclaré.

La Chine a commencé ces derniers mois à resserrer le contrôle de ses géants de la technologie, inversant une approche autrefois de laisser-faire.

En décembre, les régulateurs ont lancé une enquête antitrust sur Alibaba Group à la suite de la suspension dramatique du plan d’offre publique initiale de 37 milliards de dollars de sa filiale de paiement, Ant Group. [L1N2J401V]

À l’époque, les régulateurs avaient mis en garde la société contre des pratiques telles que l’obligation pour les commerçants de signer des pactes de coopération exclusifs au détriment d’autres plates-formes Internet.