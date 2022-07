La Chine proteste contre le vice-président de Taïwan qui rend hommage au mémorial d’Abe

BEIJING (AP) – La Chine a déposé une protestation officielle auprès du Japon contre la présence du vice-président taïwanais à un mémorial pour l’ancien Premier ministre japonais assassiné Shinzo Abe.

La Chine revendique Taiwan comme une province séparatiste à réunir par la force si nécessaire et s’oppose à toute expression de son identité politique indépendante.

Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Wang Wenbin, a déclaré mardi que les autorités taïwanaises avaient “saisi l’opportunité de manipulation politique” et que Pékin avait “porté des plaintes sévères contre le Japon à Pékin et à Tokyo et clarifié sa position”.

“Son plan politique ne peut jamais réussir”, a déclaré Wang lors d’un point de presse quotidien.

Le vice-président taïwanais Lai Ching-te a rendu hommage lundi à la résidence d’Abe à Tokyo. Abe était connu comme un fervent partisan de Taïwan, une colonie japonaise depuis 50 ans où le sentiment public favorise fortement Tokyo.

La Chine et Taïwan se sont séparés au milieu de la guerre civile en 1949 et Pékin a de plus en plus cherché à isoler diplomatiquement le gouvernement de l’île. Par respect pour la Chine, Taïwan, avec ses 23 millions d’habitants et son économie de haute technologie, a été boudée par les Nations Unies et ne peut participer aux événements sportifs mondiaux qu’en tant que « Taipei chinois ».

La Chine envoie désormais régulièrement des avions de guerre à travers le détroit de Taiwan et dans la zone d’identification de la défense aérienne de Taiwan pour annoncer sa menace d’utiliser la force si l’île fait une déclaration officielle d’indépendance, et pour avertir ses partisans, principalement les États-Unis, ainsi que des alliés dont le Japon.

En 2021, après avoir démissionné de son poste de Premier ministre, Abe a provoqué la colère de Pékin avec un discours dans lequel il a exprimé un ferme soutien à Taïwan et a déclaré que “l’aventure militaire conduirait au suicide économique”.

The Associated Press