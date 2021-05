La Chine proteste contre le dernier passage de la marine américaine dans le détroit de Taiwan

Dans une déclaration publiée sur le site Web du ministère de la Défense, le porte-parole du commandement du théâtre oriental, le colonel Zhang Chunhui, a déclaré que les actions américaines «envoyaient de faux signaux aux forces de« l’indépendance de Taiwan », perturbant et sabotant délibérément la situation régionale et mettant en danger la paix et la stabilité à travers le pays. Détroit de Taiwan. »