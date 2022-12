La Chine proteste contre la “violation flagrante” du Royaume-Uni — RT World News

La visite de la délégation du Parlement à Taïwan est une “ingérence flagrante” dans les affaires intérieures de la Chine, selon l’ambassade à Londres

L’ambassade de Chine à Londres a dénoncé une visite à Taïwan de la commission des Affaires étrangères du Parlement britannique, la qualifiant de violation du principe “Une seule Chine” dans un communiqué publié jeudi.

La délégation de la Chambre des communes s’est rendue à Taipei “au mépris de la ferme opposition de la Chine”, la l’ambassade a ditajoutant qu’un tel “Violation flagrante du principe d’une seule Chine et ingérence flagrante dans les affaires intérieures de la Chine” envoie un “signal sérieusement erroné” aux séparatistes de l’île.

“Les actions de la partie britannique qui sapent les intérêts de la Chine se heurteront à des réponses énergiques de la part de la Chine”, a-t-il ajouté. a ajouté l’ambassade, exhortant Londres à cesser de s’ingérer dans les affaires intérieures de Pékin.

La délégation parlementaire est conduite par la députée conservatrice Alicia Kearns. Rencontrant jeudi le Premier ministre taïwanais Su Tseng-chang, Kearns l’a invité à se rendre à Londres “pour voir plus de notre peuple, de notre culture et de nos communautés et comment nous cherchons à représenter nos communautés au parlement”, selon Reuters. Le groupe doit rencontrer vendredi le président taïwanais Tsai Ing-Wen.















Les députés britanniques emboîtent le pas à plusieurs délégations américaines qui se sont rendues sur l’île, à commencer par la présidente de la Chambre Nancy Pelosi début août, au mépris des avertissements de la Chine. Alors que Londres et Washington insistent sur le fait qu’ils respectent toujours la politique “Une Chine” inscrite dans une série de communiqués à Pékin, les législateurs américains ont fait pression pour davantage de livraisons d’armes à Taïwan.

L’ancienne Premier ministre britannique Liz Truss a ouvertement appelé en avril à un “OTAN mondiale” d’armer l’île de la même manière qu’elle armait l’Ukraine, dans le seul discours majeur de politique étrangère de son bref mandat.

Les élections locales de la semaine dernière à Taïwan ont infligé une cuisante défaite au Parti démocrate progressiste de Tsai aux mains de l’opposition Kuomintang, conduisant le président à démissionner de son poste de chef du parti.

Le gouvernement de Pékin considère Taiwan comme faisant partie du territoire souverain de la Chine. Depuis 1949, cependant, l’île est gouvernée par les nationalistes soutenus par les États-Unis, qui ont quitté le continent après avoir perdu la guerre civile au profit des communistes.