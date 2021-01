Les médias et les responsables chinois ont commencé à répandre des théories du complot «dangereuses» sur le vaccin Pfizer et de fausses allégations selon lesquelles le coronavirus pourrait provenir d’un laboratoire américain.

Cela vient après que des études ont suggéré que le vaccin chinois Sinovac pourrait ne pas être aussi efficace qu’on le pensait initialement, et alors que la Chine fait face à des questions en cours sur les tentatives présumées de dissimuler la pandémie à ses débuts.

Les fausses allégations concernant le vaccin Pfizer ont été faites pour la première fois après le décès de 23 personnes âgées en Norvège.

Le journal Global Times, qui a des liens étroits avec le gouvernement de Pékin, et CGTN, la branche anglophone de la chaîne publique CCTV, ont appelé à une enquête et ont accusé les médias occidentaux d’ignorer les nouvelles.

Des essais approfondis ont montré que le vaccin Pfizer était sûr et une Organisation mondiale de la santé (OMS) a conclu que le vaccin ne jouait aucun rôle dans les décès.

Ces affirmations font suite à un rapport de chercheurs brésiliens qui a révélé que le vaccin chinois Sinovac – auparavant considéré comme efficace à 78% – n’est en fait efficace qu’à 50,4%.

Après la publication du rapport, des chercheurs de l’Australian Strategic Policy Institute, un groupe de réflexion soutenu par le gouvernement, ont rapporté avoir constaté une augmentation de la désinformation des médias chinois sur d’autres vaccins.

S’adressant à l’Associated Press, Fang Shimin, un écrivain désormais basé aux États-Unis connu pour avoir dénoncé des cas passés de fraude dans la science chinoise, a déclaré que le résultat de l’étude au Brésil était « très embarrassant » pour le gouvernement.

« CHANGER LE BLAME »

Les allégations interviennent également une semaine seulement après qu’un porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères a déclaré que la pandémie pouvait provenir des États-Unis.

Les scientifiques pensent actuellement que le coronavirus a éclaté pour la première fois sur un marché vendant des animaux sauvages dans la ville de Wuhan, dans l’est de la Chine.

S’exprimant lors d’une conférence de presse le 18 janvier, Hua Chunying a déclaré que les États-Unis devraient autoriser les enquêteurs à se rendre à Fort Detrick, une installation de l’armée américaine dans le Maryland qui héberge une partie du programme de défense biologique du pays.

<< Je tiens à souligner que si les États-Unis respectent vraiment les faits, ils devraient ouvrir le laboratoire biologique de Fort Detrick, donner plus de transparence à des questions telles que ses plus de 200 laboratoires biologiques à l'étranger, inviter les experts de l'OMS à rechercher l'origine aux États-Unis, et de répondre aux préoccupations de la communauté internationale par des actions concrètes », a déclaré Chunying.

Après la conférence, le hashtag «American’s Ft. Detrick », lancé par la Ligue de la jeunesse communiste, a commencé à suivre les tendances des médias sociaux et aurait été visionné au moins 1,4 milliard de fois.

Yuan Zeng, un expert des médias chinois à l’Université de Leeds, a déclaré que diffuser des informations erronées sur l’efficacité connue des vaccins était « super, super dangereux ».

Fang a ajouté que le but des revendications était de « rejeter le blâme d’une mauvaise gestion en [the] Le gouvernement chinois dans les premiers jours de la pandémie à la conspiration américaine «

Les allégations ont été faites peu de temps après l’arrivée de responsables de l’OMS à Wuhan pour lancer une enquête sur les origines du virus.

Depuis les premiers jours de la pandémie, la Chine a fait face à des allégations selon lesquelles elle aurait tenté de dissimuler l’épidémie au lieu de la combattre correctement.

Les médecins qui ont tenté de sonner l’alarme sur les réseaux sociaux ont déclaré avoir été harcelés et détenus, tandis que les journalistes qui tentaient de couvrir la question ont vu leur équipement confisqué.