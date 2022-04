La Chine promeut le charbon en recul pour ses efforts de réduction des émissions

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

La Chine fait la promotion de l’énergie au charbon alors que le Parti communiste au pouvoir tente de relancer une économie léthargique, suscitant des avertissements. Pékin retarde les efforts visant à réduire les émissions de carbone qui modifient le climat de la plus grande source mondiale.

Les plans officiels prévoient d’augmenter la capacité de production de charbon de 300 millions de tonnes cette année, selon les dépêches. Cela équivaut à 7 % de la production de 4,1 milliards de tonnes de l’année dernière, soit une augmentation de 5,7 % par rapport à 2020.

La Chine est l’un des plus gros investisseurs dans l’éolien et le solaire, mais les dirigeants nerveux ont appelé à plus d’électricité au charbon après la chute de la croissance économique l’année dernière et les pénuries ont provoqué des pannes d’électricité et des fermetures d’usines. L’attaque de la Russie contre l’Ukraine a ajouté à l’inquiétude que les approvisionnements étrangers en pétrole et en charbon pourraient être perturbés.

« Cette mentalité d’assurer la sécurité énergétique est devenue dominante, éclipsant la neutralité carbone », a déclaré Li Shuo, conseiller principal en politique mondiale pour Greenpeace. « Nous entrons dans une période relativement défavorable pour l’action climatique en Chine. »

Les responsables font face à des pressions politiques pour assurer la stabilité alors que le président Xi Jinping se prépare à tenter de rompre avec la tradition et à s’octroyer un troisième mandat de cinq ans à la tête du parti au pouvoir à l’automne.

Le charbon est important pour la « sécurité énergétique », ont déclaré des responsables du cabinet lors d’une réunion le 20 avril qui a approuvé des plans d’expansion de la capacité de production, selon Caixin, un magazine d’informations économiques.

Le parti au pouvoir construit également des centrales électriques pour injecter de l’argent dans l’économie et relancer la croissance qui a chuté à 4% sur un an plus tôt au dernier trimestre de 2021, en baisse par rapport à l’expansion de 8,1% en année pleine.

Les gouvernements se sont engagés à essayer de limiter le réchauffement de l’atmosphère à 2 degrés Celsius (3,6 degrés Fahrenheit) au-dessus du niveau de l’époque préindustrielle. Les dirigeants disent que ce qu’ils veulent vraiment, c’est une limite de 1,5 degrés Celsius (2,7 degrés Fahrenheit).

Les scientifiques disent que même si le monde atteint l’objectif de 2 degrés dans le pacte climatique de Paris de 2015 et l’accord de suivi de Glasgow de 2021, cela conduira toujours à des mers plus hautes, des tempêtes plus fortes, des extinctions de plantes et d’animaux et davantage de personnes mourant de la chaleur, le smog et les maladies infectieuses.

La Chine est le premier producteur et consommateur de charbon. Les tendances mondiales dépendent de ce que fait Pékin.

Le Parti communiste a rejeté les engagements contraignants en matière d’émissions, invoquant ses besoins de développement économique. Pékin a évité de rejoindre les gouvernements qui ont promis d’éliminer progressivement l’utilisation de l’électricité au charbon.

Dans un discours de 2020 aux Nations Unies, Xi a déclaré que les émissions de carbone culmineraient d’ici 2030, mais il n’a annoncé aucun objectif pour le montant. Xi a déclaré que la Chine visait la neutralité carbone, ou en éliminant autant de l’atmosphère en plantant des arbres et d’autres tactiques que ce qui est émis par l’industrie et les ménages, d’ici 2060.

La Chine représente 26,1 % des émissions mondiales, soit plus du double de la part américaine de 12,8 %, selon le World Resources Institute. Rhodium Group, une société de recherche, affirme que la Chine émet plus que toutes les économies développées réunies.

Par personne, les 1,4 milliard d’habitants de la Chine émettent en moyenne l’équivalent de 8,4 tonnes de dioxyde de carbone par an, selon le WRI. C’est moins de la moitié de la moyenne américaine de 17,7 tonnes, mais plus que les 7,5 tonnes de l’Union européenne.

La Chine dispose d’abondantes réserves de charbon et a produit plus de 90 % des 4,4 milliards de tonnes qu’elle a brûlées l’an dernier. Plus de la moitié de son pétrole et de son gaz est importé, et les dirigeants y voient un risque stratégique.

L’objectif de neutralité carbone de la Chine d’ici 2060 semble être sur la bonne voie, mais l’utilisation de plus de charbon « pourrait le compromettre, ou du moins le ralentir et le rendre plus coûteux », a déclaré Clare Perry de l’Environmental Investigations Agency dans un e-mail.

La promotion du charbon rendra les émissions « beaucoup plus élevées qu’elles ne devraient l’être » d’ici l’année de pointe 2030, a déclaré Perry.

« Cette décision va totalement à l’encontre de la science », a-t-elle déclaré.

Pékin a dépensé des dizaines de milliards de dollars pour construire des parcs solaires et éoliens afin de réduire la dépendance à l’égard du pétrole et du gaz importés et de nettoyer ses villes étouffées par le smog. La Chine représentait environ la moitié des investissements mondiaux dans l’éolien et le solaire en 2020.

Pourtant, le charbon devrait fournir 60% de son énergie dans un avenir proche.

Pékin supprime des millions d’emplois pour réduire son industrie houillère publique, mais la production et la consommation continuent d’augmenter.

Les autorités disent qu’elles réduisent les émissions de carbone par unité de production économique. Le gouvernement a signalé une réduction de 3,8 % l’année dernière, mieux que 1 % en 2020, mais en baisse par rapport à une réduction de 5,1 % en 2017.

La consommation totale d’énergie de l’année dernière a augmenté de 5,2 % par rapport à 2020 après qu’une reprise de la demande mondiale pour les exportations chinoises a propulsé un boom manufacturier, selon le Bureau national des statistiques.

Les dépenses de relance pourraient également augmenter la production de carbone si elles financent la construction de plus de ponts, de gares et d’autres travaux publics. Cela encouragerait la production d’acier et de ciment à forte intensité de carbone.

Les centrales électriques au charbon de la Chine fonctionnent à environ la moitié de leur capacité en moyenne, mais en construire davantage crée des emplois et de l’activité économique, a déclaré Li de Greenpeace. Il a dit que même si le pouvoir n’est pas nécessaire maintenant, les dirigeants locaux subissent des pressions pour les faire payer eux-mêmes.

« Cela enferme la Chine sur une voie plus riche en carbone », a déclaré Li. « C’est très difficile à réparer. »