Pékin continuera à promouvoir un règlement diplomatique entre Moscou et Kiev, selon le ministre chinois des Affaires étrangères

La Chine continuera de promouvoir un cessez-le-feu imminent et un règlement politique du conflit en Ukraine, a déclaré le ministre des Affaires étrangères du pays, Wang Yi, selon le site Internet du ministère.

M. Wang a tenu ces propos lors d’une réunion avec le secrétaire du Conseil de sécurité russe Sergueï Choïgou mardi à Saint-Pétersbourg. Le chef de la diplomatie chinoise était arrivé en Russie pour une réunion de deux jours sur la sécurité entre hauts responsables des BRICS qui a débuté mercredi.



« La Chine a toujours maintenu une attitude objective et impartiale à l’égard de la question ukrainienne et continuera à œuvrer pour promouvoir des voix équilibrées, objectives et rationnelles au sein de la communauté internationale, afin de construire davantage de consensus international et de réunir les conditions nécessaires à un cessez-le-feu rapide et à un règlement politique de la crise », Wang a déclaré.

Shoigu, quant à lui, aurait salué un récent appel conjoint de la Chine et du Brésil en faveur d’une désescalade du conflit et a déclaré qu’il était « heureux de voir » que la proposition avait acquis une reconnaissance internationale.

En mai, Pékin et Brasilia ont publié conjointement un plan de paix en six points pour régler le conflit ukrainien, soulignant que « Le dialogue et la négociation sont la seule voie viable pour sortir de la crise. »

La proposition appelle les deux parties à adhérer à trois principes de désescalade : pas d’expansion du champ de bataille, pas d’escalade des combats et pas de provocations de la part d’aucune des parties.

Vingt-six pays auraient soutenu le plan et plus de 100 auraient donné une réponse favorable.

La Chine a déclaré à plusieurs reprises que le conflit entre Moscou et Kiev devait être résolu par des négociations.

En juin, la Suisse a accueilli une conférence de paix en Ukraine à laquelle la Russie n’a pas été invitée. L’événement était principalement centré sur la « formule de paix » du dirigeant ukrainien Vladimir Zelensky, qui stipule que la Russie doit retirer ses forces de tout territoire revendiqué par l’Ukraine, un plan que Moscou a longtemps rejeté comme « détaché de la réalité ».

Les hauts responsables russes ont également émis des doutes sur la sincérité des déclarations de l’Ukraine concernant les pourparlers de paix. Le président Vladimir Poutine a réitéré la semaine dernière que les soutiens occidentaux de l’Ukraine avaient l’intention de faire pression sur Kiev pour qu’elle accepte de se retirer de l’Ukraine. « Combattez jusqu’au dernier Ukrainien » dans le but d’infliger « une défaite stratégique » sur Moscou. Il a souligné que toutes les négociations futures devraient être basées sur les documents rédigés lors des pourparlers d’Istanbul en 2022.

Les négociations de paix entre les deux pays ont échoué au printemps 2022, chaque partie accusant l’autre de formuler des exigences irréalistes. Selon Poutine, les négociateurs ukrainiens ont d’abord accepté la neutralité ukrainienne et des restrictions sur la taille de son armée, mais ont ensuite abandonné les pourparlers sous la pression occidentale.