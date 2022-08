La Chine promet plus d’exercices, mais Taïwan ne se laisse pas décourager

Les exercices pourraient également ouvrir la voie à de meilleurs liens avec certains des voisins de Taiwan. Après que cinq missiles chinois ont atterri dans la zone économique exclusive du Japon, le Premier ministre du pays, Fumio Kishida, a condamné les exercices. Cela présente une ouverture potentielle pour les responsables taiwanais, qui ont appelé à un dialogue sur la sécurité avec le Japon.

“Ce qu’il faut, ce n’est plus seulement une discussion bilatérale entre Taïwan et le Japon ou Taïwan et les États-Unis, mais un dialogue, une communication et des contacts établis dès que possible entre Taïwan et le pacte américano-japonais”, a déclaré Lai I-chung, un cadre supérieur. membre du comité du groupe de recherche Taiwan Thinktank et ancien responsable du Parti progressiste démocrate de l’île.

Taïwan devrait apprendre de l’Ukraine, a-t-il dit, et ne pas permettre à la Chine de dicter un nouveau statu quo qui porte atteinte au territoire et à l’autonomie de Taïwan. Qualifiant l’approche de Mme Tsai de “prudente”, il a déclaré que certains Taïwanais aspiraient à une action plus forte, signalant un risque politique possible pour l’approche de Mme Tsai.

“Elle est très prudente, même au point que certains jeunes taïwanais qui ont une forte identité taïwanaise ne sont pas satisfaits d’elle”, a-t-il déclaré.