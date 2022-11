La Chine promet plus de “consensus amical” face aux plaintes du Vatican

BEIJING (AP) – Pékin et le Vatican s’emmêlent une fois de plus sur la question épineuse de la nomination des évêques chinois.

Après des plaintes du Vatican selon lesquelles Pékin violait un accord intérimaire de 2018, le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Zhao Lijian, a déclaré lundi que le pays était disposé à élargir le “consensus amical” atteint avec le Vatican sur les nominations d’évêques.

Le Vatican a publié samedi une déclaration inhabituellement sévère se plaignant que Pékin avait installé le 24 novembre Mgr John Peng Weizhao comme évêque auxiliaire dans la province de Jiangxi, que le Vatican ne reconnaît pas comme un diocèse.

La Chine et le Vatican n’entretiennent plus de relations diplomatiques depuis 1951, suite à la montée au pouvoir des communistes et à l’expulsion des prêtres étrangers. Le Vatican a cherché ces dernières années à ouvrir des contacts et à réduire les frictions, notamment sur la nomination des évêques.

Lors d’un briefing quotidien lundi, Zhao a déclaré qu’il n’était pas au courant de la situation spécifique impliquant Mgr Peng, mais a déclaré que les relations entre la Chine et le Vatican s’étaient améliorées ces dernières années au profit et au “développement harmonieux” du catholicisme chinois.

“La Chine est disposée à élargir continuellement le consensus amical avec la partie du Vatican et à maintenir conjointement l’esprit de notre accord intérimaire”, a-t-il déclaré aux journalistes.

Dans son communiqué, le Vatican a déclaré que la cérémonie d’installation de Peng avait eu lieu après “de longues et fortes pressions de la part des autorités locales”.

“En fait, cet événement ne s’est pas déroulé conformément à l’esprit de dialogue”, ou à ce qui est demandé par l’accord de 2018, selon le communiqué du Vatican.

Depuis la rupture des liens, les catholiques en Chine sont depuis divisés entre ceux qui appartiennent à une église officielle sanctionnée par l’État et à une église clandestine fidèle au pontife. Les estimations du nombre total de catholiques chinois se situent entre 6 millions et 12 millions adorant à la fois dans l’Association catholique patriotique reconnue et dans l’église clandestine.

Les efforts du Vatican en faveur de la réconciliation l’ont conduit à signer ce qu’il admet être un accord loin d’être idéal en 2018, qui a régularisé le statut de plusieurs évêques et ouvert la voie à de futures nominations. Tous les détails de l’accord n’ont jamais été rendus publics, mais le pape François a affirmé qu’il avait le dernier mot dans le processus.

L’accord a été considéré comme une étape vers des liens plus chaleureux qui aideraient à remplir des dizaines de sièges vides, mais il a été vivement critiqué par beaucoup, y compris par l’influent évêque émérite de Hong Kong, le cardinal Joseph Zen.

AsiaNews, qui suit de près l’Église catholique en Chine, a déclaré que François avait ordonné clandestinement Peng évêque de Yujiang en 2014, quatre ans avant l’accord de 2018, expliquant la lamentation du Saint-Siège selon laquelle il avait été nommé par Pékin dans un autre diocèse qu’il ne fait pas. t reconnaître.

C’était la première fois que le Vatican accusait explicitement Pékin de violer l’accord de 2018 et survenait juste un mois après le renouvellement de l’accord pour deux ans supplémentaires.

Le Saint-Siège a déclaré qu’il espérait que “des épisodes similaires ne se reproduiraient pas”.

Sous la direction du dirigeant nationaliste Xi Jinping, le Parti communiste officiellement athée a fait pression sur toutes les religions pour qu’elles «sinosize», ce qui signifie qu’elles doivent respecter scrupuleusement ses décisions sur toutes les questions et rejeter toute implication étrangère.

Les règles strictes de distanciation sociale et de quarantaine anti-COVID-19 ont également vu les services religieux interrompus pendant près de quatre ans depuis que le virus a été détecté pour la première fois dans la ville centrale de Wuhan en Chine fin 2019.

La rédactrice de l’Associated Press, Nicole Winfield à Rome, a contribué à ce rapport.

The Associated Press