La Chine promet du changement mais s’en tient au plan sévère “zéro COVID”

BEIJING (AP) – Les dirigeants chinois ont promis jeudi d’améliorer la quarantaine et d’autres politiques anti-virus après que la frustration du public se soit transformée en manifestations, mais ont déclaré qu’ils s’en tiendraient à une stratégie sévère «zéro COVID» qui a confiné des millions de personnes chez elles et perturbé le économie.

Le gouvernement du président Xi Jinping applique certaines des restrictions antivirus les plus extrêmes au monde malgré la hausse des coûts, tandis que d’autres pays facilitent les déplacements et d’autres restrictions. Le gouvernement n’a donné aucune indication quand il pourrait assouplir les contrôles qui ont fermé Shanghai et d’autres grandes villes pendant des semaines pour trouver et isoler chaque personne infectée.

Le Comité permanent de sept membres du Parti communiste au pouvoir a déclaré qu’il “adhérerait sans faille” au “zéro COVID”, mais a promis de le rendre moins perturbateur. Il a déclaré que 20 changements, y compris dans la quarantaine, les tests et le traitement, avaient été approuvés, mais n’ont donné aucun détail. Le parti a promis de libérer les «personnes bloquées» qui ont été mises en quarantaine ou empêchées pendant des semaines de quitter les villes où il y a des cas.

“Nous protégerons au maximum la vie et la santé des gens et minimiserons l’impact de l’épidémie sur le développement économique et social”, ont déclaré les dirigeants du parti dans un communiqué.

“Zero COVID” a maintenu le taux d’infection de la Chine relativement bas mais pèse sur l’économie et a perturbé la vie en fermant des écoles, des usines et des magasins ou en scellant des quartiers sans avertissement. La fermeture de Shanghai et d’autres centres industriels à partir de mars a provoqué une onde de choc dans le commerce mondial.

Suite à une nouvelle recrudescence des cas, un nombre croissant de zones ferment des entreprises et imposent des freins à la circulation. Des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux montrent des habitants de certaines régions manifestant ou se battant avec la police et les agents de santé.

Jeudi, la Commission nationale de la santé a signalé que 1 133 nouveaux cas avaient été découverts au cours des dernières 24 heures, dont 500 dans le centre des affaires du sud de Guangzhou, le dernier point chaud. En outre, il a déclaré que les tests avaient révélé que 7 691 personnes étaient infectées sans présenter de symptômes.

Les prévisionnistes affirment que la croissance économique chinoise s’affaiblit à nouveau après avoir rebondi à 3,9 % sur un an au cours des trois mois se terminant en septembre, contre 2,2 % au premier semestre. Les économistes s’attendent à ce que la croissance annuelle soit aussi faible que 3 %, soit moins de la moitié des 8,1 % de l’an dernier.

Le Comité permanent a été nommé le mois dernier par un congrès du parti qui a également élargi la domination politique de Xi en le nommant pour un troisième mandat de cinq ans à la tête. Il est rempli de ses alliés.

“Zero COVID” oblige les gens à montrer un résultat négatif d’un test de virus effectué aussi souvent qu’une fois par jour pour entrer dans les immeubles de bureaux, les centres commerciaux et autres lieux publics. Les habitants des villes avec un seul cas au cours de la semaine dernière ne sont pas autorisés à se rendre à Pékin, la capitale.

Les voyageurs en provenance de l’étranger doivent être mis en quarantaine dans un hôtel pendant sept à dix jours. Les groupes d’affaires disent que cela décourage les cadres étrangers de visiter, ce qui a incité les entreprises à déplacer leurs plans d’investissement vers d’autres pays.

La semaine dernière, l’accès à une partie de la ville centrale de Zhengzhou, qui abrite la plus grande usine d’iPhone au monde, a été suspendu à la suite d’épidémies. Le mois dernier, des milliers d’employés ont quitté l’usine dirigée par le groupe taïwanais Foxconn Technology Group à la suite de plaintes selon lesquelles des collègues tombés malades n’avaient reçu aucune aide et que les conditions de travail n’étaient pas sûres.

La semaine dernière également, des personnes ont publié des commentaires indignés sur les réseaux sociaux après la mort d’un garçon de 3 ans dont l’enceinte dans le nord-ouest était en quarantaine d’une intoxication au monoxyde de carbone. Son père s’est plaint que les gardes qui faisaient respecter la fermeture refusaient de l’aider et tentaient de l’arrêter alors qu’il emmenait son fils à l’hôpital.

Les experts de la santé et les économistes disent que «zéro COVID» devrait rester en place jusqu’à un an de plus. Ils disent que des millions de personnes âgées doivent être vaccinées avant que Pékin puisse assouplir les restrictions de quarantaine sur les personnes venant en Chine.

Les cours des actions des entreprises chinoises ont bondi à la bourse de Hong Kong la semaine dernière après que des rumeurs ont circulé sur les réseaux sociaux selon lesquelles Pékin envisageait d’assouplir les contrôles. Ils ont reculé après que le gouvernement n’a pas confirmé les rumeurs.

Joe Mcdonald, l’Associated Press