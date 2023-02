La Chine promet des représailles contre la dispute des “ballons espions” américains

Pékin a mis en garde contre des contre-mesures contre Washington au milieu d’allégations concurrentes d’espionnage

Le ministère chinois des Affaires étrangères a mis en garde contre des contre-mesures pour punir les entités américaines mercredi après Washington “a réagi de manière excessive” à un prétendu ballon espion chinois dans l’espace aérien américain en abattant le dirigeable sans pilote et en imposant des sanctions.

“Les États-Unis ont abusé de la force, ont réagi de manière excessive, ont aggravé la situation et utilisé cela comme prétexte pour sanctionner illégalement des entreprises et des institutions chinoises”, Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Wang Wenbin, a déclaré aux journalistes lors d’un point de presse à Pékin. “La Chine s’y oppose fermement et prendra des contre-mesures contre les entités américaines concernées qui portent atteinte à la souveraineté et à la sécurité de la Chine conformément à la loi.”

Wang n’a donné aucun détail sur les mesures de représailles prévues. Il a fait ses commentaires après que Washington a ajouté six entités chinoises ayant des liens présumés avec le supposé programme de ballons espions de la Chine sur une liste noire d’exportation.

Les autorités chinoises ont affirmé que le ballon qui a traversé l’Amérique du Nord au début du mois était un dirigeable civil sans pilote qui a été dévié et est entré par inadvertance dans l’espace aérien américain. Un avion de chasse de l’US Air Force a abattu le ballon le 4 février au large de la Caroline du Sud. Quelques jours plus tard, l’administration du président Joe Biden a affirmé que le vol faisait partie d’un programme d’espionnage chinois qui a ciblé plus de 40 pays.

En savoir plus Le Kremlin réagit à la saga des “ballons espions”

Pékin a nié ces allégations et a rétorqué que les États-Unis envoyaient régulièrement des ballons espions au-dessus de la Chine. Wang a déclaré que Washington avait fait voler des ballons à haute altitude au-dessus de l’espace aérien chinois plus de 10 fois depuis mai 2022, y compris des vols au-dessus de ses régions du Xinjiang et du Tibet.

Interrogé sur les allégations selon lesquelles des propagandistes chinois auraient tenté de détourner l’attention des questions sur la surveillance à haute altitude en exagérant un récent déraillement de train dans l’Ohio et en faisant la promotion d’une affirmation selon laquelle les forces américaines ont fait exploser les pipelines russes Nord Stream, Wang a suggéré que c’est Washington qui essaie de détourner l’attention des gens. .

Les médias occidentaux, qui avaient précédemment émis l’hypothèse que la Russie avait saboté ses propres pipelines, sont restés silencieux après que le journaliste américain Seymour Hersh a rapporté la semaine dernière que l’administration de Biden était derrière l’attentat de Nord Stream, a déclaré Wang. Il a ajouté que de nombreux Américains se demandent pourquoi le gouvernement américain et les médias sont « passer sous silence » le déraillement du train tout en continuant à médiatiser l’incident du ballon. “Les gens se demandent, qu’est-ce qu’ils essaient de cacher?”

EN SAVOIR PLUS: Un allié américain se souvient soudainement d’observations d’un “ballon chinois”

Le déraillement s’est produit le 3 février, un jour avant que le dirigeable chinois ne soit abattu. Le train transportait des produits chimiques dangereux, dont du chlorure de vinyle, qui se sont infiltrés dans les cours d’eau à proximité, atteignant la rivière Ohio et tuant la faune. Les responsables ont décidé de mener une “combustion contrôlée” des produits chimiques, qui se sont enflammés en un énorme nuage noir de toxines qui a gonflé sur la zone.

EN SAVOIR PLUS: Le Pentagone admet une erreur de “rencontre avec un OVNI”