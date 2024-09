Pékin, qui se positionne comme un acteur neutre, maintient le contact avec toutes les parties impliquées, a déclaré un haut responsable

La Chine poursuivra ses efforts diplomatiques pour aider à résoudre les crises qui font rage dans le monde, y compris le conflit en Ukraine, a déclaré le vice-ministre des Affaires étrangères Chen Xiaodong.

S’exprimant lors du Forum sur la sécurité de Xiangshan samedi, Chen a réitéré que Pékin maintenait « une communication approfondie avec toutes les parties concernées pour parvenir à un consensus en vue de mettre fin au conflit et ouvrir la voie à des pourparlers de paix. »

Cela sera également « agir en tant que médiateur et promouvoir la résolution politique des problèmes des points chauds », il a ajouté.

Depuis le début du conflit ukrainien, la Chine s’est positionnée comme une partie neutre, appelant à plusieurs reprises à des négociations pour mettre fin au conflit. Elle a également refusé de soutenir les sanctions occidentales contre la Russie, soulignant que l’Occident avait provoqué les hostilités en élargissant l’OTAN.















En juillet, le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi a tenu une série de pourparlers avec son homologue ukrainien de l’époque, Dmitry Kuleba. À l’issue de ces négociations, le ministère chinois des Affaires étrangères a déclaré que Pékin estimait qu’une résolution du conflit devait finalement passer par un retour à la table des négociations, notant que « L’Ukraine et la Russie ont toutes deux envoyé des signaux de volonté de négocier à des degrés divers. »

Cependant, après que l’Ukraine a commencé son incursion à grande échelle en Russie début août, Moscou a déclaré qu’il refuserait de s’engager tant que les forces de Kiev occuperaient une partie de son territoire internationalement reconnu.

Plus tôt cette semaine, Vladimir Zelensky, l’Ukrainien, a également fustigé la Chine et le Brésil, suggérant qu’ils étaient « Prendre le parti de la Russie » dans le conflit, étant donné qu’ils avaient lancé des initiatives de paix sans consulter Kiev au préalable.

En mai, les deux pays ont proposé un plan en six points comprenant des mesures visant à prévenir une escalade, et appelant également à des négociations directes entre Moscou et Kiev, ainsi qu’à une conférence de paix internationale acceptable à la fois par la Russie et l’Ukraine.