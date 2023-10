La Chine promet d’aider les Palestiniens de Gaza — RT World News

Pékin a déclaré qu’il enverrait une aide humanitaire dans la région alors que l’escalade de la violence entre Israël et le Hamas se poursuit

La Chine est préoccupée par les conséquences du siège de Gaza par Israël et a annoncé qu’elle enverrait une aide humanitaire à ceux qui en ont besoin dans la région, selon le représentant permanent de Pékin auprès des Nations Unies, Zhang Jun.

S’exprimant lundi, après que le Conseil de sécurité de l’ONU n’ait pas réussi à adopter une résolution proposée par la Russie sur le conflit israélo-palestinien, Zhang a déclaré que la Chine continuerait d’appeler à la fin immédiate des hostilités au Moyen-Orient afin d’empêcher leur propagation. et une nouvelle détérioration de la situation.

Le diplomate a insisté sur le fait que les pays doivent prendre des mesures « position objective et équitable » afin d’éviter des conflits à grande échelle et des catastrophes humanitaires, et veiller à ne pas porter un coup encore plus grave à la sécurité régionale et internationale.

Zhang a également spécifiquement soulevé la question du blocus de Gaza par Israël, qui est en place depuis plus d’une semaine depuis lundi dernier. Il a été introduit après que des militants du Hamas ont lancé une attaque surprise contre Israël voisin le 7 octobre. Les autorités israéliennes ont déclaré qu’elles ne rétabliraient pas l’approvisionnement en carburant, en eau ou en électricité à Gaza tant que tous les otages capturés par les militants palestiniens n’auraient pas été libérés.

Le représentant chinois a déclaré que Pékin « sérieusement préoccupé par les conséquences de l’imposition par Israël d’un blocus complet de Gaza », et a exhorté Israël à arrêter le « punition collective de la population de Gaza ».

« Nous soutenons l’ouverture de couloirs humanitaires afin que l’eau, les médicaments et autres biens humanitaires puissent arriver en temps opportun. » a déclaré le diplomate, ajoutant que la Chine « fournir une aide humanitaire d’urgence à Gaza par l’intermédiaire de l’ONU et par des canaux bilatéraux. »

Zhang a insisté « Les questions humanitaires ne doivent pas être politisées » et a souligné l’importance de respecter le droit international humanitaire et de déployer des efforts pour assurer la sécurité de la population civile.

Pendant ce temps, l’ambassadeur d’Israël à Londres a nié les affirmations selon lesquelles une crise humanitaire se déroulait à Gaza et a insisté sur le fait que le Hamas devait « payer » pour avoir attaqué Israël.

« Il n’y a pas de crise humanitaire » a déclaré Tzipi Hotovely dans une interview accordée lundi à Sky News, ajoutant que le Hamas, qui contrôle Gaza, a « abusé » l’aide humanitaire et, au lieu de prendre soin de sa population, a utilisé les fonds pour fabriquer des fusées.















« Le Hamas doit payer le prix du meurtre d’Israéliens innocents et du fait qu’il empêche désormais son propre peuple d’évacuer. » » a déclaré le diplomate israélien. Elle a noté qu’Israël donne désormais à la population de Gaza la possibilité d’aller vers le sud « des lieux protégés » – une opportunité qui, selon elle, n’a pas été donnée aux habitants de Kfar Aza et de Sderot qui ont été tués dans l’attaque du Hamas.

L’Office de secours et de travaux des Nations Unies a toutefois décrit la situation à Gaza comme étant « catastrophe humanitaire sans précédent » et a noté que la région est littéralement « à court de vie ».

Dans l’ensemble, on estime qu’environ 1 400 personnes ont été tuées en Israël lors de la dernière flambée de violence, selon les autorités locales, tandis que les responsables palestiniens ont fait état de plus de 2 800 morts à Gaza.