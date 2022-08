La Chine prolonge les manœuvres militaires menaçantes autour de Taïwan

PÉKIN –

La Chine a déclaré lundi qu’elle prolongeait des exercices militaires menaçants autour de Taïwan qui ont perturbé le trafic maritime et aérien et ont considérablement suscité des inquiétudes quant au potentiel de conflit dans une région cruciale pour le commerce mondial.

Les exercices comprendraient des exercices anti-sous-marins, ciblant apparemment le soutien américain à Taïwan en cas d’invasion chinoise potentielle, selon des publications sur les réseaux sociaux de la direction orientale de la branche militaire du Parti communiste au pouvoir en Chine, l’Armée populaire de libération.

L’armée a déclaré que les exercices impliquant des frappes de missiles, des avions de combat et des mouvements de navires traversant la ligne médiane du détroit de Taiwan divisant les côtés étaient une réponse à la visite de la présidente de la Chambre des États-Unis, Nancy Pelosi, sur l’île autonome la semaine dernière.

La Chine a ignoré les appels à calmer les tensions, et rien n’indiquait dans l’immédiat quand elle mettrait fin à ce qui équivaut à un blocus.

Le ministère taïwanais de la Défense a déclaré dimanche avoir détecté un total de 66 avions et 14 navires de guerre effectuant les exercices navals et aériens. L’île a réagi en mettant son armée en état d’alerte et en déployant des navires, des avions et d’autres moyens pour surveiller les avions, navires et drones chinois qui “simulent des attaques contre l’île de Taïwan et nos navires en mer”.

Pendant ce temps, l’agence de presse officielle taïwanaise Central News Agency a rapporté que l’armée taïwanaise effectuera des exercices d’artillerie à tir réel dans le sud du comté de Pingtung mardi et jeudi, en réponse aux exercices chinois.

Les exercices comprendront des tireurs d’élite, des véhicules de combat, des véhicules blindés ainsi que des hélicoptères d’attaque, a indiqué le rapport, qui cite une source anonyme.

La Chine revendique Taiwan comme son propre territoire et a menacé de l’annexer par la force si nécessaire. Les deux parties se sont séparées en 1949 après une guerre civile, mais Pékin considère les visites à Taiwan par des responsables étrangers comme une reconnaissance de sa souveraineté.

La présidente taïwanaise Tsai Ing-wen a appelé la communauté internationale à “soutenir Taïwan démocratique” et à “arrêter toute escalade de la situation sécuritaire régionale”. Le Groupe des sept pays industrialisés a également critiqué les actions de la Chine, poussant Pékin à annuler une rencontre entre le ministre des Affaires étrangères Wang Yi et son homologue japonais, Yoshimasa Hayashi.

La Chine a interrompu les discussions sur la défense et le climat avec les États-Unis et imposé des sanctions à Pelosi en représailles à sa visite.

L’administration Biden et Pelosi affirment que les États-Unis restent attachés à la politique “d’une seule Chine” qui étend la reconnaissance diplomatique officielle à Pékin tout en permettant des relations informelles solides et des liens de défense avec Taipei.

Les États-Unis ont cependant critiqué les actions de Pékin dans le détroit de Taiwan, l’attachée de presse de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre, les qualifiant de “fondamentalement irresponsables”.

“Il n’y a ni besoin ni raison de cette escalade”, a déclaré Jean-Pierre.

À Washington, l’ambassadeur de facto de Taïwan, Bi-khim Hsiao, a déclaré que la Chine n’avait aucune raison d’être “aussi furieuse” à propos de la visite de Pelosi, qui fait suite à une longue tradition de visites de législateurs américains à Taïwan.

“Eh bien, vous savez, nous vivons sous la menace de la Chine depuis des décennies”, a déclaré Hsiao à CBS News dimanche. “Si vous avez un enfant victime d’intimidation à l’école, vous ne dites pas que vous n’allez pas à l’école. Vous essayez de trouver un moyen de faire face à l’intimidateur.

“Les risques sont posés par Pékin”, a déclaré Hsiao.

Lors d’une visite au Myanmar, dont le gouvernement militaire soutenu par la Chine a été accusé d’avoir assassiné ses opposants, le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi a déclaré que Washington « profitait de l’occasion pour renforcer son déploiement militaire dans la région, ce qui mérite une grande vigilance et un boycott résolu de la part de tous les côtés.”

“La position ferme de la Chine” vise à “sérieusement sauvegarder la paix à travers le détroit de Taiwan et la stabilité régionale”, a déclaré M. Wang, cité par l’agence de presse officielle Xinhua.

Pendant ce temps, la ministre australienne des Affaires étrangères Penny Wong a appelé à un apaisement des tensions. “L’Australie continue d’appeler à la retenue, l’Australie continue d’appeler à la désescalade, et ce n’est pas quelque chose que seule l’Australie appelle, et toute la région est préoccupée par la situation actuelle, toute la région appelle au rétablissement de la stabilité”, Wong a déclaré aux journalistes à Canberra.