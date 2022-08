La Chine prolonge les exercices militaires autour de Taïwan alors que les craintes grandissent d’un conflit potentiel | Nouvelles du monde

La Chine prolonge des exercices militaires menaçants autour de Taïwan qui ont déjà perturbé le trafic maritime et aérien, alimentant davantage les inquiétudes concernant un conflit potentiel dans la région.

Selon Moscou, les exercices comprennent des exercices anti-sous-marins, ciblant apparemment le soutien américain à Taïwan dans le cas d’une éventuelle invasion chinoise.

L’armée chinoise a déclaré que les exercices impliquant des frappes de missiles, des avions de combat et des mouvements de navires traversant la ligne médiane du détroit de Taiwan divisant les côtés étaient une réponse à la demande de la présidente de la Chambre des États-Unis, Nancy Pelosi. visite sur l’île contestée la semaine dernière.

En représailles continues au voyage de Mme Pelosi, La Chine lui a imposé des sanctionset il a interrompu les discussions sur la défense et le changement climatique avec les États-Unis.

Pékin a qualifié la visite d'”ingérence grossière” dans ses affaires intérieures, tandis que le secrétaire d’État américain Antony Blinken a qualifié la réponse militaire au voyage de “provocatrice flagrante”.

La Chine revendique Taiwan comme son propre territoire et a menacé de l’annexer par la force si nécessaire. Les deux parties se sont séparées en 1949 après une guerre civile, mais Pékin considère les visites à Taiwan par des responsables étrangers comme une reconnaissance de sa souveraineté.

Le Premier ministre taïwanais a qualifié la Chine de “voisin d’à côté diabolique” après que son armée a commencé des exercices de tir à balles réelles autour de l’île.

La Chine a ignoré les appels à calmer les tensions, et rien n’indiquait dans l’immédiat quand elle mettrait fin à ce qui équivaut à un blocus.

Le ministère taïwanais de la Défense a déclaré dimanche avoir détecté un total de 66 avions et 14 navires de guerre effectuant les exercices navals et aériens.

L’île a réagi en mettant son armée en état d’alerte et en déployant des navires, des avions et d’autres moyens pour surveiller les avions, navires et drones chinois qui “simulent des attaques contre l’île de Taïwan et nos navires en mer”.

La présidente taïwanaise Tsai Ing-wen a appelé la communauté internationale à “soutenir Taïwan démocratique” et à “arrêter toute escalade de la situation sécuritaire régionale”.

Image:

Photo : AP



Image:

Photo : AP



L’administration Biden affirme que les États-Unis restent attachés à la politique “d’une seule Chine” qui étend la reconnaissance diplomatique officielle à Pékin tout en permettant des relations informelles solides et des liens de défense avec Taipei.

Cependant, les États-Unis ont critiqué les actions de Pékin dans le détroit de Taiwan, l’attachée de presse de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre, les qualifiant de “fondamentalement irresponsables”.