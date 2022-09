La Chine prolonge l’allégement fiscal pour les véhicules électriques ; Les actions de Li Auto chutent après la réduction des perspectives de livraison

Les constructeurs automobiles électriques chinois ont été confrontés à un certain nombre de vents contraires résultant d’une résurgence de Covid-19 et de la politique stricte et continue de Pékin de verrouillage pour contenir le virus. Cette politique “zéro-Covid” a provoqué des ruptures d’approvisionnement dans les usines à travers la Chine et exercé une pression sur l’économie et les dépenses de consommation.

Pour aider à maintenir la croissance des voitures électriques, le ministère chinois de l’Industrie et des Technologies de l’information et le ministère des Finances ont prolongé la période pendant laquelle les véhicules à énergies nouvelles seront exonérés d’une taxe d’achat jusqu’au 31 décembre 2023. Les véhicules à énergies nouvelles comprennent des véhicules entièrement électriques ainsi que -dans les voitures hybrides.

Pékin a prolongé à plusieurs reprises l’exonération de la taxe d’achat depuis que la politique a été introduite pour la première fois en 2014 dans le but de stimuler la demande. Parallèlement à d’autres incitations, la politique a contribué à faire de la Chine le plus grand marché de véhicules électriques au monde.