La Chine prévoit une mission habitée sur la Lune d’ici la fin de la décennie

L’effort historique impliquera le développement d’un « système de séjour à court terme pour les équipages », a déclaré un haut responsable.

La Chine envisage d’envoyer des astronautes sur la Lune d’ici 2030, a annoncé lundi Lin Xiqiang, directeur adjoint de l’Agence spatiale chinoise habitée (CMSA). Il a ajouté que la mission se concentrerait sur la maîtrise de la technologie des vols spatiaux habités et préparerait le terrain pour une exploration lunaire plus poussée.

Annonçant les plans du centre de lancement de satellites de Jiuquan dans le nord-ouest du pays, Lin a révélé que la Chine visait à « réaliser des explorations scientifiques et des démonstrations technologiques connexes sur la surface lunaire », ainsi que pour perfectionner la technologie liée aux allers-retours habités. Il a déclaré qu’un atterrissage sur la Lune était ciblé d’ici 2030, mais n’a pas donné de délai plus précis.

Lin a déclaré que la CMSA a l’intention de « développer un système de commutation et de séjour de courte durée pour les équipages [on the Moon]” tout en explorant les possibilités de tests intégrés homme-robot.

Les astronautes chinois effectueront également des marches lunaires, collecteront des échantillons et effectueront des recherches, a déclaré le responsable de l’espace.

Lin a noté que la Chine a déjà déployé un « station spatiale humaine proche de la Terre et système de transport aller-retour humain », se référant à l’installation de Tiangong. La station a été achevée en novembre dernier et tourne actuellement autour de la planète en orbite basse avec un équipage de trois personnes.

Si la mission lunaire réussit, « Cela mènera nos missions habitées de l’orbite terrestre basse à l’espace lointain et aidera à approfondir les connaissances de l’humanité sur l’origine et l’évolution de la Lune et du système solaire », dit Lin.

La Chine développe le matériel nécessaire pour réaliser ses ambitions, y compris une fusée de nouvelle génération qui devrait effectuer son vol inaugural en 2027, selon des responsables.

Plus tôt cette année, l’administrateur de la NASA, Bill Nelson, a décrit Washington et Pékin comme entrant dans une « course spaciale » après que les États-Unis ont annoncé leur intention de renvoyer des astronautes américains sur la Lune en 2025.

Nelson a reconnu que le programme spatial de Pékin avait atteint « énorme succès » ces dernières années, mais a averti que la Chine pourrait revendiquer des parties de la Lune.

Le ministère chinois des Affaires étrangères a rejeté ces suggestions, affirmant qu’il était engagé dans « efforts spatiaux normaux et raisonnables. » Pékin a accusé les États-Unis de mener une « campagne de diffamation » ciblant les aspirations spatiales de la Chine.