La Chine prévoit des contrôles de sécurité pour les entreprises technologiques inscrites à l’étranger

La protection des données a été au centre des préoccupations de Pékin alors que la Chine rivalise avec les États-Unis pour le leadership de la haute technologie. Tout comme les responsables américains ont cherché à s’assurer que les données des Américains sont protégées des regards indiscrets du Parti communiste, les responsables chinois veulent s’assurer que les entreprises technologiques nationales ne compromettent pas leurs informations sur les utilisateurs chinois lorsqu’elles deviennent publiques à l’étranger et se soumettent à l’examen des étrangers. organismes de réglementation des valeurs mobilières.

Les régulateurs chinois ont depuis ordonné aux applications de Didi de quitter les magasins de téléphonie mobile et l’ont condamné à une amende pour ne pas avoir prévenu à l’avance de certains de ses accords de fusion passés, exprimant clairement leur mécontentement à l’égard de l’entreprise, dont le service de covoiturage compte 377 millions d’utilisateurs actifs annuels en Chine.

Le 2 juillet, deux jours après que les actions de Didi ont commencé à être négociées à la Bourse de New York, le régulateur chinois de l’Internet a ordonné à la société de cesser d’inscrire des utilisateurs pendant que les autorités procédaient à un examen de sécurité, faisant chuter le cours de son action.

Le régulateur chinois de l’Internet, l’Administration chinoise du cyberespace, a adopté son règles sur les examens de sécurité l’année dernière dans le cadre de son cadre de sauvegarde de l’infrastructure numérique du pays.

Ces réglementations n’exigent pas que des entreprises comme Didi se soumettent à un contrôle de sécurité formel avant de déposer une offre publique initiale à l’étranger, mais cela changerait avec les révisions. proposé par l’agence le samedi.

Les règles révisées stipulent qu’un examen de la sécurité serait obligatoire pour toute entreprise possédant des informations sur plus d’un million d’utilisateurs et cherchant à inscrire ses actions à l’étranger. Ces entreprises devraient soumettre des documents liés à son introduction en bourse, ainsi que des documents d’approvisionnement et des contrats.

En vertu des règles existantes, l’examen de la sécurité vise à traiter les risques pour la sécurité nationale et la continuité des activités posés par les serveurs, logiciels, services cloud et autres produits utilisés par les grandes entreprises technologiques.

Les règles révisées ajoutent deux risques supplémentaires à la liste : la possibilité que des données importantes puissent être « volées, divulguées, endommagées et exploitées illégalement ou déplacées à l’étranger », et que les données puissent être « influencées, contrôlées ou exploitées de manière malveillante par des gouvernements étrangers » après un introduction en bourse à l’étranger