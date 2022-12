La Chine prévoit d’augmenter les vols aux niveaux de 2019 avant le Nouvel An chinois, malgré l’augmentation des cas de Covid

La Chine prévoit de rétablir les volumes de vols de passagers à 88 % de la moyenne quotidienne de 2019 d’ici fin janvier, selon Caixin.

Le pays s’éloigne de sa position Covid-zéro et annule les restrictions.

Mais le nombre de cas et de décès aurait augmenté – même si la Chine a signalé 1 918 nouveaux cas locaux et deux décès dimanche.

Pour plus d’histoires, visitez Business Insider.

La Chine prévoit de rétablir les volumes de vols de passagers à près de 90% du niveau pré-pandémique de 2019 d’ici la fin janvier, alors que le pays rouvre son économie après trois ans de confinement, selon un média financier Caixin rapporté vendredi.

L’augmentation prévue du nombre de vols coïncidera avec la pic de la saison du Nouvel An chinois, lorsque les voyages augmentent généralement lorsque les gens retournent dans leur ville natale pour les vacances officielles d’une semaine commençant le 21 janvier 2023.

La semaine dernière, l’Administration de l’aviation civile de Chine, ou CAAC, a publié un plan en trois étapes pour augmenter progressivement le nombre de vols, à la suite d’une changement dans la position Covid-zéro du pays plus tôt en décembre.

Selon le plan, les vols quotidiens de passagers devraient atteindre 70% de la moyenne quotidienne de 2019 d’ici le 6 janvier 2023, selon Caixin. Cela passera à environ 88 % des niveaux de 2019 entre le 7 janvier et le 31 janvier.

La phase finale du plan jusqu’au 25 mars verra le secteur dans un mode de reprise stable, a rapporté Caixin, citant la CAAC.

La CAAC n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires d’Insider.

La réouverture en douceur de la Chine se heurte à la flambée des cas de Covid-19

Le plan de la CAAC pour augmenter les volumes de vols intervient juste au moment où les cas de Covid-19 augmentent en Chine après l’assouplissement des restrictions. Le pays a signalé dimanche 1 918 nouveaux cas locaux de Covid-19, contre 2 028 samedi, selon Commission nationale chinoise de la santé. Il y a eu deux morts dimanche et aucun samedi, selon l’autorité.

Les cas signalés dimanche ont fortement diminué par rapport à 8 838 cas il y a une semaine – mais ce nombre comprenait des cas asymptomatiques, que la Chine a depuis cessé de compter. Des récits anecdotiques suggèrent également des nombres d’infections et de décès beaucoup plus importants que ce qui est officiellement rapporté.

Les crématoriums et les salons funéraires de Pékin et de Shanghai traitent un nombre croissant de personnes décédées de Covid-19, le Presse associée, Reuters, et Financial Times rapporté au cours du week-end.

Un employé de la maison funéraire publique de Beijing Dongjiao a déclaré au FT qu’il avait incinéré 150 corps mercredi dernier et qu’environ 30 ou 40 d’entre eux avaient le Covid-19. “Nous les incinérons le jour même de leur arrivée”, a ajouté l’employé à FT. La Chine a officiellement annoncé zéro décès mercredi dernier.

“Nous brûlons du matin jusqu’à 22 heures”, a déclaré au FT un employé anonyme du salon funéraire de Tongzhou à Pékin. “Les fours ne peuvent pas le prendre.”