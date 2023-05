La Chine prévoit d’atterrir des astronautes sur la Lune avant 2030 et d’agrandir la station spatiale – NBC Los Angeles

Le programme spatial en plein essor de la Chine prévoit de placer des astronautes sur la Lune avant 2030 et d’agrandir la station spatiale en orbite du pays, ont annoncé lundi des responsables.

L’annonce de lundi intervient dans le contexte d’une rivalité avec les États-Unis pour atteindre de nouveaux jalons dans l’espace, reflétant leur concurrence pour l’influence sur les événements mondiaux.

Cela a évoqué des souvenirs de la course à l’espace entre les États-Unis et l’ex-Union soviétique dans les années 1960 et 1970, bien que les dépenses, les chaînes d’approvisionnement et les capacités américaines lui donnent un avantage significatif sur la Chine, du moins pour le moment.

Les États-Unis ont pour objectif de remettre les astronautes sur la surface lunaire d’ici la fin de 2025 dans le cadre d’un engagement renouvelé envers les missions avec équipage, aidés par des acteurs du secteur privé tels que SpaceX et Blue Origin.

Le directeur adjoint de l’agence spatiale chinoise a confirmé le double objectif lors d’une conférence de presse mais n’a donné aucune date précise.

L’agence a également présenté trois astronautes qui se rendront à la station spatiale du pays lors d’un lancement prévu mardi matin. Ils remplaceront un équipage qui est sur la station orbitale depuis six mois.

La Chine se prépare d’abord à un « court séjour sur la surface lunaire et à une exploration conjointe homme-robotique », a déclaré le directeur adjoint de l’Agence spatiale habitée chinoise Lin Xiqiang aux journalistes lors du rare briefing du programme géré par l’armée.

« Nous avons une station spatiale humaine proche de la Terre complète et un système de transport aller-retour humain », complété par un processus de sélection, de formation et de soutien des nouveaux astronautes, a-t-il déclaré. Un calendrier de deux missions avec équipage par an est « suffisant pour atteindre nos objectifs », a déclaré Lin.

La station spatiale de Tiangong aurait été achevée en novembre lorsque la troisième section a été ajoutée.

Un quatrième module sera lancé « au moment opportun pour faire progresser le soutien aux expériences scientifiques et fournir à l’équipage de meilleures conditions de travail et de vie », a déclaré Lin.

Le trio lancé à bord du vaisseau Shenzhou 16 se chevauchera brièvement avec les trois astronautes qui ont vécu sur la station pendant les six mois précédents, menant des expériences et assemblant des équipements à l’intérieur et à l’extérieur du véhicule.

Le nouvel équipage comprend un civil pour la première fois. Tous les anciens membres de l’équipage ont fait partie de l’Armée populaire de libération, la branche armée du Parti communiste au pouvoir dans le pays.

Gui Haichao, professeur au principal institut de recherche aérospatiale de Pékin, rejoindra le commandant de mission Jing Haipeng et l’ingénieur de vaisseau spatial Zhu Yangzhu en tant qu’expert de la charge utile.

S’adressant aux médias sur le site de lancement à l’extérieur de la ville de Jiuquan, dans le nord-ouest du pays, Jing a déclaré que la mission marquait « une nouvelle étape d’application et de développement » dans le programme spatial chinois.

« Nous croyons fermement que le printemps de la science spatiale chinoise est arrivé, et nous avons la détermination, la confiance et la capacité d’accomplir résolument la mission », a déclaré Jing, un général de division qui a effectué trois vols spatiaux précédents.

La première mission spatiale habitée de la Chine en 2003 en a fait le troisième pays après l’URSS et les États-Unis à envoyer une personne dans l’espace.

La Chine a construit sa propre station spatiale après avoir été exclue de la Station spatiale internationale, en grande partie en raison des objections américaines concernant les liens intimes des programmes spatiaux chinois avec l’APL.

L’espace est de plus en plus considéré comme un nouveau domaine de concurrence entre la Chine et les États-Unis – les deux plus grandes économies du monde et des rivaux d’influence diplomatique et militaire – l’un un État à parti unique hautement centralisé, l’autre une démocratie où la division partisane s’évapore largement sur les questions des relations avec la Chine et de l’exploration spatiale.

Les astronautes que la NASA enverra sur la Lune d’ici la fin de 2025 viseront le pôle sud où les cratères ombragés en permanence seraient remplis d’eau gelée.

Des projets de bases permanentes avec équipage sur la lune sont également envisagés par les deux pays, ce qui soulève des questions sur les droits et les intérêts sur la surface lunaire. La loi américaine restreint étroitement la coopération entre les programmes spatiaux des deux pays et, bien que la Chine se déclare favorable aux collaborations étrangères, celles-ci se sont jusqu’à présent limitées à la recherche scientifique.

S’exprimant lundi après-midi à Jiuquan, le directeur technologique de l’agence chinoise de vols spatiaux avec équipage, Li Yingliang, a déclaré que la Chine espérait davantage de collaboration internationale, y compris avec les États-Unis.

« La position constante de notre pays est que tant que l’objectif est d’utiliser l’espace à des fins pacifiques, nous sommes disposés à coopérer et à communiquer avec n’importe quel pays ou organisation aérospatiale », a déclaré Li.

« Personnellement, je regrette que le Congrès américain ait des motions pertinentes interdisant la coopération dans l’aérospatiale entre les États-Unis et la Chine. Personnellement, je le regrette beaucoup », a-t-il déclaré.

En plus de leurs programmes lunaires, les États-Unis et la Chine ont également fait atterrir des rovers sur Mars et Pékin envisage de suivre les États-Unis en faisant atterrir un vaisseau spatial sur un astéroïde.

D’autres pays et organisations allant de l’Inde et des Émirats arabes unis à Israël et à l’Union européenne prévoient également des missions lunaires.

Les États-Unis ont envoyé six missions avec équipage sur la Lune entre 1969 et 1972, dont trois impliquaient l’utilisation d’un rover lunaire pilotable que la Chine dit développer actuellement avec des appels d’offres dans le secteur privé.

Alors que l’Amérique exploite actuellement plus de ports spatiaux et dispose d’un réseau de partenaires internationaux et commerciaux beaucoup plus large que la Chine, le programme chinois s’est déroulé de manière régulière et prudente, reflétant la vaste augmentation de la puissance économique et de l’influence mondiale du pays depuis les années 1980.