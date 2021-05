La CHINE a envoyé un avertissement sévère à l’Australie qu’elle sera « la première à être touchée » par un missile balistique si son armée défend Taiwan.

L’Australie a été qualifiée de «faible» et «insignifiante» par les propagandistes à Pékin alors que les tensions avec Canberra atteignent leur point d’ébullition à cause d’une guerre commerciale et d’un jeu de blâme sur la pandémie de coronavirus.

La Chine a averti que l’Australie serait « la première cible de missiles balistiques » si elle se mêlait d’un conflit avec Taiwan Crédit: Reuters

Les forces australiennes sont éclipsées par l’Armée populaire de libération de la Chine Crédit: AFP

Le journal Global Times – considéré comme le porte-parole du Parti communiste chinois en matière de politique étrangère – a lancé un message effrayant à l’Australie, affirmant que le pays serait dans la ligne de mire s’il se mêlait d’un conflit potentiel avec Taiwan.

Cela vient après que les forces navales australiennes ont entrepris des exercices de jeux de guerre dans la mer de Chine orientale ce mois-ci avec les États-Unis, la France et le Japon.

L’exercice d’entraînement entre les quatre nations, pratiquant des assauts amphibies et plus encore, a déclenché la colère à Pékin et le journal Global Times a fustigé l’Australie avec un avertissement.

« L’Armée populaire de libération n’a même pas besoin de faire des réponses pointues à l’exercice conjoint car il est insignifiant militairement », lit-on dans l’article.

«L’armée australienne est trop faible pour être un adversaire digne de la Chine, et si elle ose s’immiscer dans un conflit militaire, par exemple dans le détroit de Taiwan, ses forces seront parmi les premières à être touchées.

«L’Australie ne doit pas penser qu’elle peut se cacher de la Chine si elle provoque.

« L’Australie est à portée du missile balistique à portée intermédiaire DF-26 équipé d’une ogive conventionnelle. »

Cela vient après que le rédacteur en chef du journal Hu Xijin ait dit aux « faucons australiens » de ne pas s’impliquer.

« Je suggère que la Chine fasse un plan pour imposer des sanctions de représailles contre l’Australie une fois qu’elle interfère militairement dans la situation trans-détroit », a-t-il écrit dans un article d’opinion.

« Le plan devrait inclure des frappes à longue portée sur les installations militaires et les installations clés pertinentes sur le sol australien s’il envoie réellement ses troupes dans les zones offshore de la Chine et combat contre l’APL (Armée populaire de libération). »

M. Hu a déclaré qu’il était important d’envoyer un message fort « pour dissuader les forces extrêmes de l’Australie » de « commettre des actions irresponsables ».

Et il a averti l’Australie: « Ils doivent savoir quelles catastrophes ils causeraient à leur pays … s’ils sont assez audacieux pour se coordonner avec les États-Unis pour s’immiscer militairement dans la question de Taiwan ».

La Chine a intensifié ses menaces contre Taiwan, avec des troupes mises en état de préparation à l’invasion et de fréquentes incursions dans son espace aérien pour épuiser ses défenses.

Plus tôt cette année, les experts en politique étrangère ont déclaré que Taiwan était un « point critique » et qu’une guerre entre les États-Unis et la Chine était plus probable que jamais.

Les forces américaines compteraient probablement sur le nord de l’Australie comme rampe de lancement en cas de conflit, et le Pentagone dépense 200 millions de dollars pour construire des infrastructures près de Darwin par crainte de pénuries de carburant paralysantes.

Le Dr John Coyne, du groupe de réflexion de l’Australian Strategic Policy Institute, a déclaré qu’il s’agissait d’un « vote de défiance » dans la préparation de l’Australie à la guerre.

Le principal observateur de la défense a déclaré que le nord peu peuplé de l’Australie manquait de la puissance militaire dont il avait besoin dans un monde de menaces de plus en plus «imprévisibles», y compris de la Chine.

Pourtant, le nord plutôt que le sud est susceptible de supporter le poids de toute attaque potentielle, a-t-il déclaré à News.com.au.

Le Dr Coyne a énuméré les faiblesses des bases aériennes qui ne sont accessibles que par des chemins de terre, des installations navales inadaptées pour l’avenir et des forces spéciales stationnées à des milliers de kilomètres de l’autre côté du pays.

Il a déclaré: «La menace est incroyablement imprévisible maintenant.

« Nous n’avons pas de guerre froide mais nous avons des acteurs non étatiques agressifs, une Russie renaissante et une Chine affirmée. »

Une enquête parlementaire a révélé que le nord de l’Australie est en grande partie « non défendu » malgré sa valeur stratégique clé.