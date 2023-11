La Chine prête des milliards aux pays en difficulté financière

La Société américaine de financement du développement international, créée par l’administration Trump et le Congrès en réponse à l’initiative “la Ceinture et la Route”, prévoit d’annoncer cette semaine un prêt de 125 millions de dollars pour la modernisation des chantiers navals en Grèce et jusqu’à 553 millions de dollars de prêts pour l’expansion du port au Sri Lanka. Lanka, a déclaré des responsables américains ayant une connaissance approfondie des projets, qui n’étaient pas autorisés à parler publiquement des prêts avant leur annonce.

L’expansion précoce et rapide par la Chine de l’initiative « la Ceinture et la Route » a alarmé les responsables américains, qui considéraient le programme comme une érosion de l’influence américaine. L’administration Trump et le Congrès ont fusionné et élargi deux agences en 2018 pour créer la société de financement du développement. L’agence a fourni 9,3 milliards de dollars de financement de projets au cours des 12 mois terminés le 30 septembre, contre 7,4 milliards de dollars l’année précédente.

Entre 2014 et 2017, a constaté AidData, la Chine a fourni près de trois fois plus de financement au développement que les États-Unis. Mais en 2021, les dépenses de la Chine ne dépassaient celles des États-Unis que de 30 %.

Le Sri Lanka a été le site de l’un des projets d’infrastructure chinois les plus politiquement chargés : la construction d’un port de 1,1 milliard de dollars à Hambantota, une ville située à environ 210 kilomètres au sud-est de Colombo et qui était la base politique de Mahinda Rajapaksa, alors président du Sri Lanka. Le port attirait peu de trafic. Lorsque le projet n’a pas pu payer ses dettes, les entités chinoises ont obtenu un bail de 99 ans pour le port et 15 000 acres de terrain qui l’entourent. (Le prêt américain, d’un montant maximum de 553 millions de dollars, serait destiné à l’agrandissement du port très fréquenté de Colombo, la capitale et principale ville du Sri Lanka.)