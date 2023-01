La Chine prête à revenir à la normale après trois ans de restrictions covid

Commentez cette histoire Commenter

Lena Zhang était prête à devenir covid alors qu’elle entamait sa première visite en Chine en trois ans, une visite qui a coïncidé avec une explosion des infections à travers le pays. Avant la pandémie, Zhang rendait visite chaque année à ses parents dans la ville autrichienne de Baoding, dans le nord du pays. Mais les contrôles stricts aux frontières de la pandémie en Chine et la peur de transmettre le virus à des parents âgés l’ont empêchée de revenir depuis 2019.

Après que Pékin a supprimé la quarantaine et d’autres restrictions à l’entrée le mois dernier, Zhang a décidé de faire le long voyage de retour pour le Nouvel An lunaire – même si le pays connaissait, vraiment pour la première fois depuis le début de la pandémie, une épidémie à l’échelle nationale. S’attendant pleinement à être infectée à son arrivée en Chine, elle s’est préparée à une célébration prudente passée presque entièrement à la maison.

La réalité pour Zhang, 42 ans, et sa famille a été une célébration calme mais relativement détendue et étonnamment normale car la plupart des gens, y compris presque tous les membres de sa famille, ont attrapé le virus il y a quelque temps. Les épiceries et les marchés fermiers sont bondés.

“Il semble difficile d’être infecté”, a-t-elle plaisanté, faisant allusion à l’apparent point idéal actuel de l’immunité post-infection.

Au cours des six courtes semaines qui ont suivi l’abandon soudain par la Chine de sa politique “zéro covid” jusqu’à la mi-janvier, une énorme vague d’infections, de cas critiques et de décès a submergé les services d’urgence des hôpitaux et forcé les crématoriums à fonctionner sans arrêt. Les épidémiologistes craignaient qu’un mois de voyages concentrés pour les vacances de la Fête du printemps, centrés sur les célébrations du Nouvel An lunaire le 22 janvier, ne prolonge l’épidémie et ne l’amène profondément dans les zones rurales., où la population est plus âgée et les installations médicales sont souvent rudimentaires.

Au lieu de cela, les autorités sanitaires chinoises ont doublé cette semaine les affirmations selon lesquelles le pic de décès était au début de janvier et disent qu’il est peu probable qu’une deuxième vague frappe bientôt. Une reprise aussi rapide est en contradiction avec les projections internationales qui suggèrent un nombre de morts bien plus élevé que le décompte officiel d’un peu plus de 72 000 depuis que les restrictions ont été soudainement abandonnées début décembre.

Mais de nombreuses familles chinoises, épuisées par trois années de perturbations imprévisibles de leur vie, ont passé les vacances à essayer de passer à autre chose.

Le Centre chinois de contrôle et de prévention des maladies a annoncé mercredi que les infections de la vague actuelle ont culminé en décembre, tandis que les cas critiques ont diminué de plus de 70 % depuis début janvier. Ils ont ajouté que le nombre le plus élevé de décès en une seule journée était de 4 273 le 4 janvier et que le nombre était tombé à 896 le 23 janvier.

Les experts en dehors de la Chine sont très sceptiques quant à ces chiffres officiels, et un pic aussi abrupt et relativement bas est difficile à égaler avec les projections de groupes comme le groupe de recherche britannique Airfinity, qui a prédit plus tôt ce mois-ci que les voyages de masse pousseraient le nombre de morts quotidien à environ 36 000 cette semaine. Les données de mortalité de la Chine n’incluent que ceux qui meurent dans les hôpitaux d’une insuffisance respiratoire ou d’une forte aggravation d’une affection sous-jacente jugée causée directement par le covid, une définition étroite qui, selon les experts, ne compte pas de nombreux décès liés au covid.

Pourquoi la Chine a abandonné sa politique «zéro covid» si soudainement – ​​et de manière désastreuse

La ville natale de Zhang, Baoding, une ville de 3 millions d’habitants à 100 miles au sud-ouest de Pékin, est devenue l’une des premières à souffrir d’infections croissantes, avec des rapports début décembre faisant état de services d’urgence surpeuplés. Mais à la fin du mois, les médias d’État considéraient la ville comme une réussite de reprise rapide.

Les responsables ont commencé les vacances sur une note prudemment optimiste. Le dirigeant chinois Xi Jinping a rompu avec une tradition de dix ans consistant à visiter la campagne avant les vacances, passant à la place un appel virtuel avec les résidents ruraux. “Des défis difficiles demeurent”, a-t-il dit, “mais la lumière de l’espoir est juste devant nous.”

Wu Zunyou, l’épidémiologiste en chef du CDC chinois, a estimé le 21 janvier qu’environ 80% du pays avait déjà attrapé le covid dans cette vague.

Au fur et à mesure que les vacances avançaient, le battement de tambour de la propagande optimiste devenait plus fort alors que les rappels de l’épidémie commençaient à s’estomper en arrière-plan. Impatients d’un retour à la normale tant attendu, de nombreuses familles semblent heureuses d’accepter un sentiment de soulagement et d’oublier le virus pour les vacances alors que certaines sont réunies pour la première fois depuis le début de la pandémie.

Depuis l’apparition du virus juste avant la fête du printemps en 2020, les personnes employées loin de chez elles dans la construction ou la fabrication ont été fortement encouragées par les autorités à renoncer à leur visite annuelle à domicile pendant le Nouvel An lunaire et à rester là où elles étaient employées.

Quelle est la gravité de l’épidémie de covid en Chine ?

Cette semaine, des vidéos émouvantes mises en ligne par des travailleurs migrants de retour qui surprennent de jeunes enfants ou des parents âgés ont été largement partagées en ligne, souvent accompagnées d’une simple description à trois caractères : “Cela fait trois ans”.

L’optimisme était apparent parmi les messages en ligne envoyés à Li Wenliang, le médecin de Wuhan décédé de covid après avoir été réprimandé par la police pour avoir attiré l’attention sur le virus alors inconnu.

Depuis sa mort, la page de Li sur le microblog Weibo est devenue un lieu de réconfort où beaucoup vont exprimer leur frustration, remercier ou souhaiter la fin de la pandémie. “Docteur Li, le virus est beaucoup plus faible maintenant, tout le monde célèbre joyeusement la nouvelle année”, a écrit un utilisateur cette semaine. “Si ça avait été comme ça au début, tu aurais certainement été bien.”

La propagande officielle a stimulé le sentiment d’un nouveau départ. Pour la première fois depuis le début de la pandémie, un sketch sur le thème de la covid était absent du gala annuel du festival du printemps du radiodiffuseur d’État, l’émission de variétés diffusée (et parfois regardée) dans presque tous les foyers chinois à la veille du Nouvel An lunaire. Son public en direct ne portait pas de masques.

Avant le Nouvel An lunaire, l’Administration de la cybersécurité de Chine a appelé à la vigilance contre les “sentiments sombres” et les rumeurs liées à la pandémie dans le but de “cultiver une atmosphère positive et spirituellement saine pour l’opinion publique en ligne pendant la Fête du printemps”.

La lourde main du censeur a été évidente. Les vidéos de patients entassés dans les couloirs des hôpitaux, autrefois largement partagées, sont devenues difficiles à trouver en ligne. Au lieu de cela, ce sont des sujets comme quel film chinois serait en tête du box-office des fêtes qui dominent les discussions sur les réseaux sociaux.

Traqué, détenu, vilipendé : comment la Chine a étranglé les manifestations anti-covid

Le renversement a été si spectaculaire que certains en ligne ont même commencé à se demander si le virus venait de disparaître soudainement. Ming Jinwei, un ancien rédacteur en chef des médias d’État devenu blogueur politique, a répondu que, même s’il n’était pas encore parti, “l’impact du virus sur la grande majorité des gens est en train de s’estomper”.

“La société chinoise a créé une barrière fondamentale d’immunité naturelle à une vitesse rarement vue ailleurs dans le monde”, a-t-il écrit dans un essai sur l’application de médias sociaux WeChat.

Indépendamment de la véracité des déclarations officielles, beaucoup en Chine maintenant, après une période de prudence, semblent prêts à accepter que la pandémie touche à sa fin. Les voyages en train, en avion et en automobile pendant les vacances sont proches des niveaux pré-covid avec 700 millions de voyages effectués au 26 janvier. Les touristes ont afflué vers des destinations touristiques populaires à travers le pays.

L’île méridionale de Hainan, parfois appelée Hawaï de la Chine, a été particulièrement populaire car les gens fuient le froid record du nord. Les médias d’État ont rapporté que les hôtels de villégiature de la ville la plus méridionale de Sanya sont pleins à 90 %.

Zhang de Baoding et sa famille ont rejoint ceux qui partent vers le sud – prêts, une fois de plus, à accepter le risque d’être infectés en chemin. “Je me dirige vers Hainan dans un autre avion plein à craquer”, a-t-elle déclaré. par texte. “Voyons ce qui se passe.”