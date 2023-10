SHANGRI-LA TOWN, Chine (AP) — Des élèves de première année, les mains jointes sur leur bureau, regardent un enseignant écrire un trait de pinceau sur un tableau noir avec leur alphabet tibétain. Dehors, des montagnes escarpées grimpent vers le ciel bleu le plus éclatant. L’air est propre et vif à 2 800 mètres (9 100 pieds), bien qu’un peu mince.

Le Shangri-La Key Boarding School est un exemple d’enseignement bilingue, à la chinoise. Les militants tibétains utilisent un terme différent pour cela : assimilation forcée. La question retient l’attention officielle cette année, avec des experts des droits de l’homme de l’ONU et des représentants des États-Unis et d’une poignée d’autres gouvernements occidentaux condamnant le système.

La Chine a fermé les écoles de village à travers le Tibet et les a remplacées par des internats centralisés au cours des douze dernières années. De nombreux étudiants viennent de villages agricoles éloignés et vivent dans les écoles. Cette pratique ne se limite pas à la région mais semble être beaucoup plus répandue dans les régions tibétaines.

Les militants estiment qu’un million d’enfants tibétains étudient dans ces internats, bien que ce chiffre soit difficile à confirmer. Ils affirment que ces écoles font partie d’une stratégie plus large visant à diluer l’identité tibétaine et à assimiler les Tibétains dans la culture majoritaire chinoise. Les responsables de l’école répondent que les cours incluent du matériel lié au tibétain, comme des chants et des danses, et que les internats sont nés de la nécessité d’offrir la meilleure éducation dans les régions reculées et pauvres.

“Dans les zones ethniques, la population est dispersée et le gouvernement a déployé beaucoup d’efforts pour consolider les ressources éducatives et fournir un excellent environnement d’enseignement et d’apprentissage aux étudiants”, a déclaré Kang Zhaxi, directeur de l’école Shangri-La. une dizaine de journalistes étrangers récemment alors que des files d’étudiants sortaient de la cafétéria à l’heure du dîner. “Voilà comment cela fonctionne.”

Kang Zhaxi, qui parlait en chinois, a donné la version chinoise de son nom, qui serait Kham Tashi en tibétain.

La Chine cherche depuis longtemps à éradiquer toute possibilité de troubles dans les régions abritant d’importantes populations ethniques en emprisonnant ceux qui osent protester tout en remodelant les sociétés et les religions – y compris le bouddhisme tibétain, l’islam et le christianisme – pour les aligner sur les vues et les objectifs de la longue tradition. Parti communiste au pouvoir. Cette approche s’est durcie au cours de la dernière décennie sous la direction du dirigeant Xi Jinping, notamment lors de la répression brutale contre la communauté ouïghoure dans la région du Xinjiang, au nord du Tibet.

Dans la bataille pour gagner l’opinion publique mondiale, le gouvernement a organisé une tournée pour les journalistes étrangers dans une région à prédominance tibétaine de la province du Sichuan. Les responsables ont présenté des écoles, des projets de développement économique, des monastères bouddhistes et un hôpital de médecine tibétaine. Beaucoup de ces lieux, y compris les internats, seraient normalement difficilement accessibles aux médias étrangers. Tous les entretiens ont été menés avec des représentants du gouvernement à l’écoute.

Les communistes chinois, après leur arrivée au pouvoir en 1949, ont renversé la théocratie bouddhiste qui dirigeait le Tibet en 1951. Le Dalaï Lama, chef de l’école dominante du bouddhisme tibétain, s’est enfui en exil lors d’un soulèvement manqué en 1959 et n’est pas revenu depuis.

Les protestations ont éclaté au fil des années, mais après de grandes manifestations à l’approche des Jeux olympiques de Pékin de 2008, le gouvernement a décidé d’écraser la dissidence par le biais d’arrestations et d’intimidations, en remodelant l’identité tibétaine en une identité plus chinoise et en dépensant massivement dans les infrastructures pour développer la région montagneuse isolée qui borde le nord de l’Inde et le Népal, le long d’un flanc de l’Himalaya.

« LES FAMILLES N’ONT PAS LE CHOIX »

La préfecture de Kardze, dans le Sichuan, est une terre de montagnes escarpées, de rivières tumultueuses, de yacks aux cheveux noirs en pâturage et de pagodes et stupas scintillants. À 4 400 mètres (14 500 pieds), l’un de ses aéroports est le plus haut aéroport civil du monde. Les journalistes et les responsables gouvernementaux de Pékin ont été essoufflés, certains trouvant un soulagement dans des bonbonnes d’oxygène.

L’internat a ouvert ses portes en 2012 dans une ville qui avait été rebaptisée Shangri-La dix ans plus tôt pour stimuler le tourisme. Des hôtels, dont un Holiday Inn Express & Suites à proximité de l’école, bordent les rues et des falaises abruptes s’élèvent au-dessus de la vallée.

Il est difficile de juger si les étudiants sont heureux ou s’ils perdent leur mode de vie tibétain, alors qu’ils font rebondir des ballons de basket sur un terrain extérieur ou tentent de répéter un simple passage sur un clavier en cours de musique. Leurs parents étaient introuvables, même si les responsables de l’école ont déclaré qu’ils pouvaient leur rendre visite à tout moment.

Environ les trois quarts des 390 élèves vivent à l’école primaire. Kang Zhaxi, le directeur, a déclaré que de nombreux parents choisissent l’option de pension pour leurs enfants en raison de la distance qui les sépare de la maison.

Les militants, d’une manière générale, affirment que les parents n’ont pas le choix, car les écoles du village ont été fermées et qu’ils risquent d’être pénalisés s’ils n’envoient pas leurs enfants dans les écoles plus grandes qui les ont remplacés. Kang Zhaxi a enseigné dans un village pendant huit ans avant de rejoindre le pensionnat Shangri-La. Il n’était pas clair si son ancienne école avait été fermée.

« On ne peut tout simplement pas, en toute bonne conscience, retirer de jeunes enfants à leurs parents, à leurs familles et à leurs communautés pour les mettre dans des internats au rythme où ils le font au Tibet », a déclaré Lhadon Tethong, directeur tibéto-canadien de l’organisation américaine Tibet Action. Institut.

Son groupe a publié un rapport fin 2021 qui, à l’aide de documents du gouvernement chinois et d’autres recherches, estime qu’au moins 800 000 enfants tibétains, soit près de 80 % de la population d’âge scolaire, se trouvaient dans de tels internats. Gyal Lo, un expert tibétain en éducation qui a quitté la Chine fin 2020, estime qu’au moins 100 000 enfants d’âge préscolaire sont internés, ce qui porte le total à près d’un million. La Chine nie que ce chiffre soit si élevé.

Gyal Lo, qui travaille maintenant chez Tibet Action, a déclaré qu’il avait visité plus de 50 écoles maternelles pour des recherches sur le terrain après avoir vu l’impact que l’on avait sur ses grandes nièces de 4 et 5 ans en 2016. Il a appelé cela un complot idéologique Tirez les enfants de leur culture le plus tôt possible afin qu’ils ne voulaient pas parler ou être tibétain. “C’est leur objectif ultime, je pense”, a-t-il déclaré.

LE MONDE RÉAGIT

Les campagnes de défense des droits humains axées sur les actions de la Chine à Hong Kong et contre les Ouïghours dans la région du Xinjiang, dans le nord-ouest de la Chine, ont fait la une des journaux ces dernières années, mais la question des internats a contribué à ramener le Tibet à la périphérie de la conscience internationale.

En février, le bureau des droits de l’homme de l’ONU a annoncé que trois experts extérieurs, agissant en tant que rapporteurs spéciaux de l’ONU, avaient envoyé une lettre de 17 pages au ministre chinois des Affaires étrangères en novembre 2022, détaillant leurs inquiétudes concernant une politique apparente visant à assimiler la culture tibétaine à la Chine « à travers un série d’actions répressives contre les institutions éducatives, religieuses et linguistiques tibétaines.

Un communiqué de presse s’est concentré sur les internats, sous le titre : « Les experts de l’ONU alarmés par la séparation d’un million d’enfants tibétains de leurs familles et l’assimilation forcée dans les pensionnats ».

Les internats ont ensuite été inscrits à l’ordre du jour d’une audition de deux jours sur la Chine organisée en mars par le comité d’experts de l’ONU sur les droits économiques, sociaux et culturels. Les responsables chinois ont répondu aux critiques lors de l’audience, mais la commission composée de 18 membres a appelé la Chine dans son rapport final à « abolir immédiatement le système forcé de pensionnats (internats) imposé aux enfants tibétains et à autoriser la création d’écoles tibétaines privées ».

Depuis lors, un responsable du ministère allemand des Affaires étrangères a déclaré que son gouvernement soutenait cet appel, et les législateurs tchèques et canadiens ont publié des déclarations appelant à la fin des internats. Les États-Unis sont allés le plus loin, en annonçant en août qu’ils imposeraient des restrictions de visa aux fonctionnaires impliqués dans les écoles, qui, selon eux, « cherchent à éliminer les traditions linguistiques, culturelles et religieuses distinctes du Tibet parmi les jeunes générations de Tibétains ».

À l’autre bout du monde, il n’y avait aucun signe de changement alors que le soleil se couchait un autre jour au Shangri-La Key Boarding School.

La Chine a catégoriquement rejeté ces critiques. Un porte-parole du ministère des Affaires étrangères a déclaré que le gouvernement réagirait à l’action américaine en imposant des restrictions de visa aux Américains « qui répandent des rumeurs pour diffamer la Chine ou qui se mêlent depuis longtemps des questions liées au Tibet ».

Ken Moritsugu, Associated Press