La Chine prépare sa candidature pour la Coupe du monde féminine 2031

La Chine préparera une candidature officielle pour accueillir la Coupe du monde féminine de 2031. L’Association chinoise de football et les ministères chinois des sports, de l’éducation et des finances ont élaboré la stratégie.

S’il était sélectionné, ce serait la troisième fois que le pays accueillerait le tournoi. Auparavant, la Chine avait accueilli les tournois de 1991 et 2007.

Le pays asiatique tente de ramener le sport aux niveaux atteints dans les années 1990. La Chine avait déjà terminé deuxième de la Coupe du monde féminine en 1999 et des Jeux olympiques d’été de 1996. Elles ont même remporté des médailles d’or lors des Jeux asiatiques en 1990, 1994 et 1998. Cependant, l’argenterie a échappé à l’équipe chinoise féminine ces dernières années.

La Chine envisage d’accueillir la Coupe du monde féminine 2031

Néanmoins, le pays s’emploie à nouveau à élargir son développement. “Le football féminin chinois a connu une grande croissance au cours des 10 dernières années”, a déclaré la star chinoise Wang Shuang. “Maintenant, nous bénéficions de beaucoup plus d’attention de la part de la société et nous avons de plus en plus de bases de formation de qualité à travers le pays, ainsi que des installations et des méthodes de formation de qualité.”

« Nous avons un bien meilleur système et une meilleure formation pour les jeunes, car je vois un nombre croissant de filles commencer à jouer au soccer. Lorsque nous ne disposions pas de ces installations et méthodes de formation scientifiques, nous ne savions en fait pas ce que nous pouvions accomplir après une session de formation difficile. »

Actuellement, la Chine se classe au 15e rang du classement mondial féminin de la FIFA avant la Coupe du monde féminine de l’été prochain en Australie/Nouvelle-Zélande. Ils se sont apparemment fixé pour objectif de se qualifier au moins pour les quarts de finale du prochain tournoi et des Jeux olympiques de 2024. Cet objectif se transformerait ensuite en une poussée pour une place en demi-finale de la Coupe du monde 2031 et des Jeux olympiques 2032.

Les hôtes de la Coupe du monde féminine 2027 n’ont pas encore été annoncés. Cependant, l’Afrique du Sud et une offre conjointe entre la Belgique, l’Allemagne et les Pays-Bas ont déjà soumis des propositions.

PHOTO : IMAGO / Sportimage