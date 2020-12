L’industrie pharmaceutique chinoise naissante compte au moins cinq vaccins de quatre fabricants qui sont testés dans plus d’une douzaine de pays, dont la Russie, l’Égypte et le Mexique. Les experts de la santé affirment que même en cas de succès, le processus de certification pour les États-Unis, l’Europe, le Japon et d’autres pays développés peut être trop complexe pour y être utilisé. Cependant, la Chine a déclaré qu’elle rendrait les produits abordables pour les pays en développement.