L’antenne à réflecteur orientable de 70 mètres de large de la Chine a terminé ses vérifications opérationnelles et est prête à recevoir les signaux de la mission Tianwen-1 du pays, qui devrait entrer sur l’orbite de Mars la semaine prochaine.

La construction de l’énorme radiotélescope pour servir le voyage inaugural de la mission de la Chine sur Mars a commencé en 2018 dans la région nord du pays de Tianjin. Il a été terminé juste à temps pour l’approche du vaisseau spatial sur la planète rouge.

La nouvelle antenne parabolique, qui a été mise en service jeudi, est composée de 1 328 panneaux de haute précision couvrant une superficie égale à dix terrains de basket, selon les médias locaux.

Son parabole a un diamètre de 70 mètres – sans précédent en Asie – bien qu’il soit encore 30 mètres plus petit que la plus grande antenne orientable au monde du radiotélescope Green Bank dans l’État américain de Virginie-Occidentale.

La Chine utilisait trois antennes de 35 à 50 mètres de diamètre à Beijing et à Kunming. Mais ils n’étaient pas assez puissants pour assurer une réception de qualité des données de Mars, actuellement à plus de 180 millions de kilomètres de la Terre.

L’orbite martienne l’emmène jusqu’à 400 millions de kilomètres de la Terre lorsque les deux planètes se balancent sur les côtés opposés du soleil l’une de l’autre. Fondamentalement pour le projet, la Chine peut désormais relier les quatre télescopes du pays afin de maximiser leurs capacités.

Tianwen-1, qui a été lancé en juillet 2020, devrait atteindre le champ de gravitation de Mars et effectuer des manœuvres de rupture le 10 février, un jour avant la veille du nouvel an chinois.

L’ambitieux projet de la China National Space Administration (CNSA) vise à déployer un orbiteur et un rover Mars à sa surface. Si l’atterrissage du véhicule est un succès, la Chine deviendra le deuxième pays à exploiter avec succès un rover sur Mars après les États-Unis.

Les scientifiques chinois prévoient d’utiliser la mission Tianwen-1 pour rechercher des preuves de la vie passée et actuelle sur la planète, explorer son sol et son atmosphère, caractériser la distribution de l’eau et dessiner des cartes de la surface martienne, entre autres.

