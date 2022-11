La Chine prend des mesures pour freiner les rares manifestations nationales

La police a affronté des manifestants en Chine qui exigent la fin des mesures strictes de Covid-19.

La BBC a déclaré qu’un de ses journalistes avait été arrêté et battu par la police alors qu’il couvrait les manifestations de Shanghai.

Des manifestations ont été déclenchées par un incendie mortel dans un appartement la semaine dernière, où beaucoup ont accusé les blocages de Covid-19 d’avoir entravé les efforts de sauvetage.

Les forces de sécurité chinoises ont rempli lundi les rues de Pékin et de Shanghai à la suite d’appels en ligne pour une autre nuit de manifestations pour exiger les libertés politiques et la fin des blocages de Covid.

Les gens sont descendus dans la rue dans les grandes villes et se sont rassemblés sur les campus universitaires à travers la Chine dans une vague de manifestations à l’échelle nationale sans précédent depuis que les rassemblements pro-démocratie de 1989 ont été écrasés.

Un incendie meurtrier la semaine dernière à Urumqi, la capitale de la région du Xinjiang, dans le nord-ouest de la Chine, a été le catalyseur de la colère du public, beaucoup accusant les blocages de Covid-19 d’avoir entravé les efforts de sauvetage.

Pékin a accusé des “forces aux arrière-pensées” d’avoir lié l’incendie aux mesures de Covid-19.

Dans une zone du centre économique de Shanghai où des manifestants se sont rassemblés ce week-end, l’AFP a vu la police emmener trois personnes. La machine de censure en ligne de la Chine a également travaillé pour nettoyer les signes des rassemblements motivés par les médias sociaux.

Une manifestation prévue dans la capitale Pékin plus tard lundi n’a abouti à rien alors que plusieurs dizaines de policiers et de camionnettes ont étouffé un carrefour près du point de rassemblement dans le district ouest de Haidian.

Des véhicules de police bordaient la route menant au pont voisin de Sitong, où un manifestant isolé a accroché des banderoles le mois dernier dénonçant le président Xi Jinping avant d’être arrêté.

Les manifestants avaient partagé en ligne un plan pour marcher vers le pont après un rassemblement réussi la veille près de la rivière Liangma.

À Hong Kong, où des manifestations démocratiques de masse ont éclaté en 2019, des dizaines de personnes se sont rassemblées à l’Université chinoise pour pleurer les victimes de l’incendie d’Urumqi, a déclaré un journaliste de l’AFP.

Ils ont crié:

Ne détournez pas le regard. N’oubliez pas. Nous ne sommes pas des forces étrangères. Nous sommes des jeunes chinois.

Les gens ont également déployé des banderoles et tenu des fleurs dans le quartier central du centre financier, sur lequel Pékin a imposé une vaste loi sur la sécurité nationale après les manifestations de 2019.

Et à Hangzhou, à un peu plus de 170 kilomètres (106 miles) au sud-ouest de Shanghai, il y avait une sécurité stricte et des manifestations sporadiques dans le centre-ville de la ville, ont montré des images circulant sur les réseaux sociaux et en partie géolocalisées par l’AFP.

Chants et bannières

Les manifestants ont notamment profité des rassemblements pour réclamer plus de libertés, certains exigeant même la démission du président Xi, récemment reconduit pour un troisième mandat historique à la tête de la Chine.

De grandes foules se sont rassemblées dimanche à Pékin et à Shanghai, où la police a affronté des manifestants alors qu’ils tentaient d’empêcher des groupes de converger vers la rue Wulumuqi, du nom du mandarin d’Urumqi.

La BBC a déclaré qu’un de ses journalistes avait été arrêté et battu par la police alors qu’il couvrait les manifestations de Shanghai, bien que le ministère chinois des Affaires étrangères ait insisté sur le fait que le journaliste ne s’était pas identifié comme tel.

À Washington, la Maison Blanche a déclaré que le président Joe Biden surveillait de près les troubles. Le porte-parole du Conseil de sécurité nationale, John Kirby, n’a pas décrit la réaction de Biden aux demandes des manifestants, mais a déclaré que le président soutenait leurs droits.

Kirby a dit :

Les gens devraient avoir le droit de se rassembler et de protester pacifiquement contre les politiques, les lois ou les diktats qu’ils contestent.

Le Premier ministre britannique Rishi Sunak a averti que la Chine posait un “défi systémique” aux valeurs et aux intérêts du Royaume-Uni, alors que son gouvernement condamnait le passage à tabac rapporté du journaliste de la BBC.

Sunak a déclaré que la soi-disant “ère dorée” des relations entre le Royaume-Uni et la Chine annoncée par l’ancien Premier ministre David Cameron était “terminée, de même que l’idée naïve que le commerce conduirait automatiquement à des réformes sociales et politiques”.

Il a déclaré que la Grande-Bretagne aurait donc “besoin de faire évoluer notre approche vis-à-vis de la Chine”.

A Pékin lundi, où au moins 400 personnes se sont rassemblées pendant plusieurs heures la nuit précédente, un nouveau rassemblement n’a pas eu lieu, a constaté un journaliste de l’AFP.

Une manifestante a déclaré à l’AFP qu’elle et cinq de ses amis qui avaient assisté à la manifestation avaient reçu des appels téléphoniques de la police de Pékin exigeant des informations sur leurs déplacements lundi soir.

Dans un cas, a-t-elle dit, un policier s’est rendu au domicile de son amie après qu’elle ait refusé de répondre à son téléphone.

“Il a dit mon nom et m’a demandé si j’étais allée à la rivière Liangma hier soir (…) il a demandé très précisément combien de personnes étaient là, à quelle heure j’y suis allée, comment j’en ai entendu parler”, a-t-elle déclaré à l’AFP, demandant à rester anonyme. pour des raisons de sécurité.

Les journalistes de l’AFP présents sur les lieux tendus des manifestations de Shanghai lundi ont également constaté une forte présence policière, avec des clôtures bleues temporaires en place le long des trottoirs pour arrêter de nouveaux rassemblements.

Trois personnes ont alors été interpellées par la police sur place, a constaté un journaliste de l’AFP, les forces de l’ordre empêchant les passants de prendre des photos ou de filmer la zone.

La police de Shanghai n’a pas confirmé à l’AFP combien de personnes avaient été arrêtées malgré des enquêtes répétées.

Un journaliste de l’AFP a également filmé des personnes détenues dimanche.

‘En avoir marre’

Le contrôle strict de l’information par la Chine et les restrictions de voyage continues liées à la politique zéro-Covid rendent difficile la vérification du nombre de manifestants à travers le vaste pays.

Mais de tels rassemblements généralisés sont exceptionnellement rares, les autorités réprimant durement toute opposition au gouvernement central.

Sur les lieux du rassemblement au bord de la rivière de Pékin, où des rangées de véhicules de police étaient en place lundi, une joggeuse d’une vingtaine d’années a déclaré à l’AFP qu’elle avait vu les manifestations sur les réseaux sociaux et qu’elle les soutenait.

“Cette manifestation était une bonne chose, elle a envoyé le signal que les gens en avaient marre des restrictions trop fortes”, a déclaré le joggeur, qui a demandé à ne pas être identifié.