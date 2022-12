La Chine prend des mesures pour assouplir le “zéro covid” dans le cadre de la répression des manifestations

Commentez cette histoire Commentaire

La Chine a offert le signe le plus clair à ce jour qu’elle pourrait mettre fin à sa poursuite de trois ans du «zéro covid», les grandes villes assouplissant certaines mesures de contrôle alors même que les cas continuaient d’augmenter. Mais les autorités ont également imposé des contrôles de censure plus stricts et émis des avertissements sévères d’une répression avant d’éventuelles manifestations. Le vice-Premier ministre Sun Chunlan, qui dirige les efforts de réponse au covid, a déclaré lors d’une réunion de responsables de la santé que la Chine était désormais confrontée à une “nouvelle réalité” puisque l’omicron était moins meurtrier et qu’il y avait eu une expansion de la couverture vaccinale et de la préparation des soins de santé, ont rapporté les médias d’État. Mercredi.

Sun, qui devrait quitter son poste dans les mois à venir, est associée par de nombreux Chinois aux aspects les plus durs de la politique zéro covid, y compris les verrouillages soudains, les tests de masse et la quarantaine centralisée obligatoire pour les contacts étroits.

Il s’agit d’un cas rare où un haut responsable chinois reconnaît publiquement que le virus présente désormais des risques moins graves. Les mégapoles de Pékin, Chongqing et Guangzhou ont déclaré mercredi qu’elles autoriseraient certains contacts étroits de personnes infectées à se mettre en quarantaine à domicile. Il n’était pas clair si ce serait le cas dans tout le pays, bien que la quarantaine centralisée obligatoire dans les installations spartiates ait été l’un des aspects les plus controversés du zéro covid.

Des mesures de verrouillage strictes avaient été mises en place dans certaines parties de ces villes pas plus tard que mardi.

Les exigences en matière de tests de masse seraient également assouplies, même si les cas dans ces villes continuaient de grimper. Pékin a déclaré jeudi avoir enregistré un record de plus de 5 000 infections la veille.

Sun et d’autres hauts responsables de la commission de la santé n’ont pas non plus utilisé l’expression « dynamique zéro covid », qui est associée aux mesures agressives que Pékin a prises depuis que le coronavirus a été détecté pour la première fois à Wuhan fin 2019. La politique est liée à loyauté envers le président Xi Jinping, qui a tenté d’affirmer un contrôle quasi absolu alors qu’il revendique un troisième mandat historique en tant que premier dirigeant de la Chine.

Mais la politique et Xi, ainsi que le Parti communiste au pouvoir, ont été la cible de griefs publics croissants qui ont culminé avec les manifestations nationales extrêmement rares qui ont commencé la semaine dernière.

Les analystes disent que Pékin adopte une approche à deux voies. D’une part, il assouplira certaines restrictions virales pour apaiser la colère du public. D’autre part, il utilisera la censure, la propagande et la force pour empêcher les protestations de dégénérer en un mouvement qui pourrait constituer une menace existentielle pour le régime.

Alors que les manifestations semblent s’être essoufflées face aux températures glaciales dans le nord de la Chine et au début de la semaine de travail, les gouvernements locaux se sont engagés à réprimer les manifestants avec une poigne de fer et ont affirmé sans fondement que les manifestants étaient des séparatistes et des séditionnistes, déclarent ont annoncé mercredi les médias.

De Pékin à Shanghai, des policiers ont rendu visite à des manifestants présumés chez eux au milieu de la nuit, tout en arrêtant des personnes pour des contrôles aléatoires dans les rues de la ville et en fouillant leurs téléphones à la recherche d’applications de communication interdites. Une demi-douzaine de personnes interrogées par le Washington Post ont déclaré qu’eux-mêmes, leur famille et leurs amis avaient été interrogés et détenus, certains pendant plus de 24 heures. Les avocats ont également déclaré qu’ils étaient au courant de plus de 20 rencontres de ce type.

Les militants étaient également préoccupés par le Tibet et le Xinjiang, deux régions avec d’importantes populations de minorités ethniques qui ont fait l’objet d’un régime sévère avant même la pandémie. L’espoir avait été suscité après la nomination de nouveaux dirigeants pour les régions au cours de l’année écoulée que Pékin serait disposé à assouplir certaines restrictions sociales pour soutenir le développement économique.

Mais les récentes manifestations, qui ont été déclenchées après un incendie meurtrier au Xinjiang la semaine dernière qui a fait 10 morts, ont fait craindre un retour des mesures musclées.

Ma Xingrui, le patron du Parti communiste du Xinjiang, a convoqué des réunions liées à la sécurité pendant trois jours consécutifs, ont rapporté les médias officiels. Lundi, il a dit aux responsables de surveiller de plus près l’opinion publique, de renforcer la censure et de repousser les “mauvaises idéologies”. Des sanctions sévères seraient infligées si des personnes menaient des activités qui “perturbent l’ordre de la prévention des covid”, a-t-il déclaré.

Les autorités tibétaines ont également mis en garde contre les crimes séparatistes et contre la sécurité nationale, passibles de peines telles que de longues peines de prison, bien qu’elles n’aient fourni aucune preuve que des séparatistes étaient impliqués dans les récentes manifestations. Les responsables de Lhassa, la capitale régionale, se sont également engagés à réprimer les violations des mesures de lutte contre la pandémie.

Lhassa avait taquiné une réouverture en octobre après des mois de confinement. Dorje Gyaltshen, un employé de restaurant tibétain de 26 ans, a déclaré au Washington Post qu’il était coincé dans sa petite chambre louée à Lhassa depuis près de trois mois.

Mais les services de transport reliant la région à une grande partie du reste du pays n’ont été rétablis que fin novembre. Les restaurants et les supermarchés d’Urumqi, la capitale régionale du Xinjiang, ont été autorisés à rouvrir le 28 novembre, quelques jours après que les habitants ont protesté contre les mesures de distanciation qui, selon beaucoup, ont retardé les efforts de sauvetage après l’incendie meurtrier de la semaine dernière.

Les avertissements des autorités tibétaines et du Xinjiang ont été publiés par les médias d’État mercredi soir, alors que Sun a laissé entendre que le pays pourrait tourner une page sur le zéro covid.

Il n’a pas été possible dans l’immédiat de confirmer les conditions dans les deux régions. Les appels téléphoniques passés par The Post à deux militants basés au Tibet semblaient avoir été bloqués. Yang, un manifestant dans la station balnéaire de Dali, a déclaré qu’il n’avait pas pu joindre ses amis dans les deux régions depuis l’incendie. Il s’est exprimé à la condition que seul son nom de famille soit utilisé par crainte de représailles.

Une question est de savoir combien de temps il faudra à la Chine pour sortir de zéro covid, si Pékin décide finalement de le faire. Mercredi, le Bureau national des statistiques a signalé une nouvelle contraction du secteur manufacturier du pays, tandis que la publication financière Caixin a déclaré que le taux de chômage était à son plus haut niveau depuis mars 2020.

Dans le centre économique chinois de Guangzhou, plusieurs districts ont annulé les tests de masse et permis la reprise des repas et des transports publics. Haizhu, le centre de la dernière épidémie de covid de Guangzhou et le site d’un affrontement apparemment violent entre la police et les résidents mardi soir, a permis aux entreprises de rouvrir et d’annuler certains contrôles stricts qui ont bloqué les résidents chez eux pendant des semaines.

Certains militants chinois des droits de l’homme ont revendiqué une victoire après les plus importantes manifestations non autorisées par l’État en Chine depuis la manifestation de Tiananmen en 1989.

“Peu importe comment la ‘révolution du papier blanc’ se termine, les jeunes générations en Chine ont exprimé leurs opinions… et laissé une lourde empreinte dans l’histoire”, tweeté Han Lianchao, ancien diplomate et militant chinois, a ajouté que leur plus grande réussite était de faire un trou dans la prétention de Xi chinois à représenter l’ensemble du pays.