La Chine prend de l’avance avec une monnaie numérique nationale

La Chine a lancé un effort audacieux pour refaire le fonctionnement de l’argent soutenu par le gouvernement, en déployant sa propre monnaie numérique avec des qualités différentes de celles des espèces ou des dépôts numériques. La banque centrale du pays, qui a commencé à tester eCNY l’année dernière dans quatre villes, a récemment étendu ces essais à de plus grandes villes telles que Pékin et Shanghai, selon des présentations du gouvernement.

Après avoir rejoint la loterie via l’application de médias sociaux WeChat, Mme Huang, 28 ans, stratège commerciale à Shenzhen, a reçu une enveloppe numérique de 200 yuans chinois électroniques, ou eCNY, d’une valeur d’environ 30 $. Pour le dépenser, elle est allée dans un dépanneur près de son bureau et a choisi des noix et du yaourt. Puis elle a tiré un code QR pour la monnaie numérique à l’intérieur de son application bancaire, que le magasin scannée de paiement.

En revanche, les États-Unis ont évolué lentement et n’ont fait que Recherche basique . Lors d’un événement du New York Times la semaine dernière, la secrétaire au Trésor Janet L. Yellen a indiqué que cela pourrait changer lorsqu’elle a déclaré qu’une monnaie numérique américaine valait «absolument la peine d’être examinée» car elle «pourrait entraîner des paiements plus rapides, plus sûrs et moins chers.

Au cours des 12 derniers mois, plus de 60 pays ont expérimenté des monnaies numériques nationales, contre un peu plus de 40 un an plus tôt, selon à la Banque des règlements internationaux. Les pays incluent la Suède, qui mène des essais dans le monde réel d’une couronne numérique, et les Bahamas, qui ont mis une monnaie numérique, le dollar de sable, à la disposition de tous les citoyens.

Mais alors que Bitcoin a été conçu pour être décentralisé afin qu’aucune entreprise ou gouvernement ne puisse le contrôler, les monnaies numériques créées par les banques centrales donnent aux gouvernements une plus grande emprise financière. Ces monnaies peuvent permettre des distributions directes d’argent qui expirent si elles ne sont pas utilisées à une date donnée et peuvent permettre aux gouvernements de suivre plus facilement les transactions financières afin d’éradiquer l’évasion fiscale et de sévir contre les dissidents.

L’effort est l’un de plusieurs banques centrales à travers le monde pour essayer de nouvelles formes d’argent numérique qui peuvent se déplacer plus rapidement et donner même les personnes les plus défavorisées d’avoir accès à des outils financiers en ligne. De nombreux pays ont pris des mesures, car les crypto-monnaies telles que Bitcoin, qui a récemment pris de la valeur, sont devenues plus populaires.

Pourtant, aucune puissance majeure n’est aussi loin que la Chine. Ses premiers pas pourraient indiquer où le reste du monde va avec les monnaies numériques.

«Il ne s’agit pas simplement d’argent», a déclaré Yaya Fanusie, membre du Center on Economic and Financial Power, groupe de réflexion et auteur d’un article récent sur la monnaie chinoise. «Il s’agit de développer de nouveaux outils pour collecter des données et exploiter ces données afin que l’économie chinoise soit plus intelligente et basée sur des informations en temps réel.»

Bien que le gouvernement chinois n’ait pas dit si et quand il introduirait officiellement l’eCNY dans tout le pays, plusieurs responsables ont mentionné qu’il était prêt pour les touristes en visite pour les Jeux olympiques de 2022 à Pékin. Des articles et discours récents de responsables de la Banque populaire de Chine, qui est la banque centrale du pays, ont souligné les ambitions du projet et le désir d’être le premier.

«Le droit d’émettre et de contrôler des monnaies numériques deviendra un« nouveau champ de bataille »de concurrence entre les États souverains», a-t-il ajouté. un article dans China Finance, le magazine de la banque centrale, en septembre. «La Chine a de nombreux avantages et opportunités dans l’émission de devises numériques fiduciaires, elle devrait donc accélérer pour s’emparer de la première piste.»

La Banque populaire de Chine n’a pas répondu à une demande de commentaires.

Le développement d’une monnaie numérique nationale a commencé en 2014, lorsque la Banque populaire de Chine a mis en place un groupe interne pour y travailler, peu de temps après que Bitcoin ait attiré l’attention dans le pays. En 2016, la banque centrale a créé une division appelée Digital Currency Institute. L’année dernière, il a commencé des essais d’eCNY dans les villes de Shenzhen, Suzhou, Xiongan et Chengdu, selon une étude de Sino Global Capital, une société d’investissement financier.

Les personnes invitées à l’essai via une loterie sur WeChat ou d’autres applications ont pu cliquer sur un lien et obtenir un solde de 200 yuans électroniques, qui était parfois affiché dans leur application bancaire sur une photo d’un billet de banque chinois à l’ancienne avec Mao. Le visage de Zedong. Pour dépenser de l’argent, les utilisateurs peuvent utiliser une application eCNY pour scanner le code QR d’un détaillant ou produire un code QR que le détaillant peut scanner.

La conception d’eCNY n’emprunte que quelques éléments techniques mineurs à Bitcoin et n’utilise pas la technologie dite de la blockchain, un système de type registre, sur lequel la plupart des crypto-monnaies s’appuient, ont déclaré des responsables de la Banque populaire de Chine.