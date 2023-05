La Chine pousse le yuan à devenir la monnaie mondiale, rivalisant avec le dollar américain

Commentez cette histoire Commentaire

Newsan, l’un des plus grands détaillants d’appareils électroménagers d’Argentine, importe la plupart de ses produits de Chine. Jusqu’à présent, il payait les réfrigérateurs, les téléviseurs et les pièces en dollars américains, la monnaie du commerce international. Mais le mois dernier, dans le cadre d’une tentative visant à soulager la pression sur l’économie argentine à court de dollars, Newsan a commencé à faire quelque chose de nouveau : régler des accords en yuan chinois.

« Le yuan devient de plus en plus pertinent comme monnaie pour le commerce international », a déclaré Luis Galli, directeur général de Newsan. « Mais les mendiants n’ont pas le choix. Cet accord est né d’une nécessité.

L’économie argentine est — à nouveau — en crise. Une sécheresse a anéanti les principales exportations agricoles, poussant l’économie, déjà aux prises avec une inflation en flèche, au bord de la récession.

L’offre de dollars américains de l’Argentine diminuant en conséquence, le gouvernement a annoncé en avril qu’il paierait pour 1 milliard de dollars d’importations en provenance de Chine en yuans – et pour 790 millions de dollars d’importations mensuelles par la suite.

Il a également activé un accord d’échange de devises, permettant aux entreprises d’emprunter des yuans à la Chine, le deuxième partenaire commercial de l’Argentine.

L’accord était une bonne nouvelle pour Pékin, qui souhaitait depuis longtemps que sa monnaie soit utilisée plus largement et jouisse d’une partie du pouvoir et du prestige dont jouissent les États-Unis grâce à la domination mondiale du dollar.

Il n’avait pas beaucoup de chance – jusqu’à récemment. Soudainement, de plus en plus de clients sont prêts à régler leurs factures en yuan chinois, grâce aux crises économiques intérieures, aux sanctions occidentales contre la Russie, à la position de la Chine en tant que prêteur majeur et aux inquiétudes croissantes quant à la soumission aux politiques de Washington.

A Buenos Aires, les importateurs ont adopté le changement. « Tout le monde se précipite pour obtenir ses importations en yuans en ce moment », a déclaré Rubén Guidoni, un courtier en douane. « Il est incroyablement difficile de les obtenir en dollars. »

Les importateurs en Argentine doivent soumettre leurs commandes, presque toujours libellées en dollars, à l’approbation du gouvernement. Mais avec la pénurie de dollars, obtenir l’approbation était devenu presque impossible, amenant certaines industries au point mort.

Mais les commandes en yuan obtiennent rapidement le feu vert. Les entreprises argentines utilisent désormais le yuan pour payer plus de la moitié des ordinateurs, textiles, téléphones portables et pièces de moto qu’elles importent de Chine, a déclaré Alejandra Conconi, directrice exécutive de la Chambre de production, d’industrie et de commerce argentino-chinoise.

Et pour sa part, Newsan passe chaque semaine des commandes en yuan.

Le gouvernement brésilien a annoncé le mois dernier que les entreprises pourraient régler leurs échanges en yuan. En mars, une entreprise française a accepté le paiement en yuan pour 65 000 tonnes de gaz naturel liquéfié. Quelques semaines plus tôt, le yuan était devenu la devise la plus échangée à la bourse de Moscou.

Lula dit à Xi que « personne ne peut arrêter » la relation Brésil-Chine

Rien de tout cela n’est un signe que le yuan va bientôt détrôner le dollar, selon des économistes en Chine et à l’étranger. Cela obligerait davantage de pays à se payer mutuellement en yuans pour de grandes quantités d’échanges qui n’impliquent pas la Chine, ce qui n’est pas encore le cas.

L’utilisation généralisée du dollar le rend difficile à déplacer. Parce qu’il est largement utilisé, il est facile à échanger, ce qui incite davantage les pays à l’utiliser. Cet effet de réseau résume en partie le défi de l’adoption du yuan, qui est plus cher et peu pratique en partie parce qu’il circule moins en dehors de la Chine.

Mais la récente vague de règlements en yuan constitue un progrès vers la vision du dirigeant chinois Xi Jinping : avec la Chine à la tête d’un ordre économique mondial à l’abri des fluctuations du dollar et des sanctions occidentales.

Cet effort a pris une nouvelle urgence dans un contexte d’aggravation des tensions entre Moscou et Washington, et Pékin a observé avec inquiétude les sanctions imposées par l’Occident aux entreprises russes.

« Pékin capitalise sur une poussée diplomatique plus large pour identifier la Chine comme le chef d’un nouveau mouvement essentiellement non aligné », a déclaré Gerard DiPippo, ancien officier du renseignement américain et chercheur principal au Center for Strategic and International Studies de Washington. « La volonté d’un pays d’accepter cela fait partie de la poussée diplomatique plus large de l’alignement politique. »

Jusqu’à présent, cela ne s’est pas traduit par un changement économique spectaculaire. La majorité des pays qui ont manifesté leur intérêt à utiliser le yuan sont aux prises avec leur propre détresse économique, comme l’Argentine, ou cherchent à commercer avec la Russie malgré les sanctions, comme le Brésil. Et bien que la part du yuan dans le financement du commerce mondial ait plus que doublé depuis 2021, elle représente toujours moins de 5 %.

Mais même des augmentations marginales de la circulation internationale du yuan renforcent l’idée que la monnaie chinoise pourrait être un rempart contre non seulement les sanctions occidentales, mais aussi le dollar flottant, l’instabilité générée par l’effondrement de plusieurs banques américaines et la confrontation imminente du plafond de la dette de Washington.

« La domination du dollar rend le monde fortement dépendant des États-Unis », a déclaré Xi Junyang, vice-directeur du Centre de recherche sur la finance moderne de l’Université des finances et de l’économie de Shanghai. « Cela fait de la Réserve fédérale l’institution qui détermine les affaires monétaires et financières du monde entier. »

Avec la visite en Russie, Xi poursuit ses efforts pour renverser l’ordre mondial dirigé par les États-Unis

Les pays qui entretiennent des liens commerciaux étroits avec la Russie, comme le Brésil, ont considéré la dépendance au dollar avec méfiance à la suite des sanctions. Dans un discours à Shanghai le mois dernier, le président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva a appelé les grandes économies en développement du Brésil, de la Russie, de l’Inde, de la Chine et de l’Afrique du Sud à abandonner le dollar.

L’idée a pris de l’ampleur depuis que l’Occident a imposé une batterie de sanctions sans précédent contre des entités russes, transformant l’omniprésence du dollar en une arme.

« Il y a clairement beaucoup plus d’intérêt, pas seulement de la Chine et de la Russie mais de beaucoup d’autres pays, à rechercher des alternatives au système de paiement en dollars parce que tout le monde a vu comment cela peut être militarisé par les États-Unis », a déclaré Arthur Kroeber, responsable de la recherche chez Gavekal Dragonomics, un cabinet de conseil en économie axé sur la Chine. « Tout le monde s’inquiète dans une certaine mesure de ce qui se passera si, pour une raison quelconque, les États-Unis décident qu’ils veulent nous imposer des sanctions. »

Pékin exploite déjà le vide créé par les sanctions occidentales contre la Russie. Le commerce de la Chine avec la Russie a augmenté de 153% le mois dernier par rapport à avril de l’année dernière, selon les Chinois données douanières.

D’autres pays qui souhaitent commercer avec la Russie malgré les sanctions considèrent de plus en plus le yuan comme une alternative au dollar.

Le Bangladesh s’apprête à rembourser le prêt de la centrale nucléaire russe en devise chinoise

Le mois dernier, le Bangladesh a annoncé qu’il paierait 318 millions de dollars à un développeur d’énergie nucléaire russe récemment sanctionné en utilisant le yuan, transférant l’argent via le réseau de paiement international que la Chine a développé comme alternative au réseau occidental plus largement utilisé.

Le paiement n’a pas encore été effectué et des informations ont fait surface selon lesquelles les États-Unis – le plus grand partenaire commercial du Bangladesh – ont imposé de nouvelles sanctions aux entreprises impliquées, dans un avertissement à Dhaka contre toute poursuite.

Pourtant, le règlement commercial est un domaine dans lequel Pékin peut lentement faire pression pour une utilisation mondiale du yuan. L’objectif, selon les analystes, n’est pas un découplage complet du système du dollar mais plutôt de renforcer la perception que le yuan est aussi stable et utile que le yen japonais ou l’euro.

« Alors que le commerce et les investissements de la Chine se développent à l’étranger, nous devrions avoir des règles du jeu équitables », a déclaré Yi Gang, gouverneur de la banque centrale chinoise, en avril au Peterson Institute for International Economics. « Nous respectons les choix des entreprises et des familles ; c’est bien s’ils utilisent le yuan, et c’est aussi bien s’ils préfèrent le dollar américain, l’euro ou le yen japonais. … Nous voulons une concurrence loyale.